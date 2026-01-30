Промышленные экскурсии Краснодарского края стали доступны на туристическом портале региона

1 из 5 До конца года на платформе планируют разместить большинство актуальных индустриальных маршрутов и туров Кубани. В их число также войдут экскурсии, разработанные в рамках пятой всероссийской программы «Открытая промышленность».

– В течение нескольких лет Краснодарский край стабильно входит в десятку лучших территорий страны по развитию промышленного туризма. Такую оценку наш регион получил по результатам участия во всероссийской образовательной программе «Открытая промышленность», к которой присоединился в 2023 году. Результат – сегодня действуют три краевых промышленных тура и один федеральный. Более 20 предприятий принимают на экскурсии всех туристов, свыше 90 – школьников и студентов. Теперь индустриальные путешествия представлены на туристическом портале региона, – рассказал вице-губернатор Александр Руппель.

Заместитель руководителя края добавил, что до конца года министерство курортов, туризма и олимпийского наследия, а также Фонд развития промышленности региона дополнят ресурс актуальными промышленными маршрутами и новыми турами. Сегодня их разрабатывают и апробируют участники пятого акселератора «Открытая промышленность». В очередном сезоне программы, которую проводят Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Минпромторг России, принимают участие представители порядка 15 кубанских предприятий индустриальных отраслей и пищевой промышленности, туроператоры.

В прошлом году краевые минпром, минкурортов и другие профильные ведомства, а также Фонд развития промышленности региона создали «дорожную карту» по развитию промтуризма на Кубани. В ее рамках разрабатывают методические рекомендации по проектированию производственных экскурсий, гибридные образовательные курсы для промышленников и гидов, новые программы. Например, предприятия уже могут присоединиться к проектам «Всей сменой на завод» для детских оздоровительных организаций, «Будет вкусно и интересно!» – коллаборация пищпрома и индустриальных отраслей, «Музей на заводе» и многим другим. Результатом реализации «дорожной карты» станет стратегия по развитию промтуризма в крае до 2030 года, которую планируют представить широкой общественности в конце 2026 года.

