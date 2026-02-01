Вениамин Кондратьев и Сергей Елисеев поприветствовали участников первенства России по самбо

1 из 15 Губернатор Кубани и президент Всероссийской федерации самбо посетили соревнования, которые объединили более 600 человек во Дворце самбо в Краснодаре.

– Благодарен Федерации самбо России и лично Сергею Елисееву за возможность принимать в этих стенах первенство России среди юношей и девушек. Это не просто соревнования, а возможность попасть в национальную сборную. Все участники турнира - сильные духом люди и настоящие патриоты нашей страны. В Краснодарском крае хорошо понимают и любят самбо, потому что это наш национальный вид спорта. Сегодня в регионе им занимаются более 85 тысяч человек и еще свыше 740 тысяч – тренируются на уроках физкультуры благодаря проекту «Самбо в школу». Это не просто проект, а первый шаг к нашему виду спорта, образ жизни кубанской молодежи. И мы продолжим поднимать престиж этих соревнований, потому что самбо закаляет характер и силу духа, учит уважению к сопернику, умению побеждать, в первую очередь, самого себя. А эти качества нужны всем не только на ковре, но и в жизни, чтобы быть победителями, – сказал Вениамин Кондратьев.

Президент Всероссийской федерации самбо поблагодарил губернатора за внимание, которое он уделяет этому отечественному виду спорта. По словам Сергея Елисеева, благодаря поддержке Вениамина Кондратьева Краснодарский край и Краснодар можно назвать настоящим городом самбо.

– Эти соревнования – действительно главный старт страны. Мы отбираем сборную команду России, которая будет представлять на первенствах Европы и мира нашу страну. Теперь мы выступаем с флагом и гимном – это очень важно, мы этого добились своей работой. Все, кто попал на первенство России сюда в Краснодар, проделали большую работу дома со своими тренерами и наставниками, были лучшими от своих федеральных округов. Надеюсь, вы покажите прекрасную борьбу, проявите свои лучшие качества – и товарищеские, и спортивные. Хочу пожелать вам крепкого здоровья и, конечно, попасть в сборную команду России, – сказал Сергей Елисеев.

Участники первенства России приехали из 73 регионов страны. Для этого им пришлось доказать свое лидерство на отборочных этапах. За Краснодарский край выступают 67 человек.

Поединки стартовали 30 января. В первый день соревнований состязались юноши в весовых категориях 49 кг и 53 кг, а также девушки – 44 кг и 47 кг. Спортсмены из Краснодарского края Артур Саакян и Анастасия Шевчук завоевали золотые медали, Арианна Хостян и Разъяханум Мурадова – бронзовые. Во второй день – юноши в категориях 58 кг и 64 кг, девушки – 50 и 54 кг. В воскресенье программу продолжат юноши в весовых категориях 80+, 88, 98 и 98+ кг, девушки – 72 и 80 кг. Вход для зрителей свободный. Завершатся соревнования 1 февраля.

