Эксперты рассказали о рисках и преимуществах технологий в страховании

В рамках FINOPOLIS 2025 Всероссийский союз страховщиков (ВСС) инициировал дискуссию "Назад в страховое будущее: технологии меняются, а риски остаются". Представители ВСС обсудили развитие новых технологий с представителями страхового рынка, регулятора, руководителями страховых компаний. Модератором на сессии выступил специальный гость — российский телеведущий, шоумен, продюсер и актёр Андрей Малахов.

«Технологии меняются с такой скоростью, что не понимаешь, что произойдет с привычным страхованием, как его изменит искусственный интеллект. Некоторые считают, что в этом будущее. Некоторые видят в ИИ угрозу», — задал тему дискуссии Андрей Малахов.

Полисы — «не пустые», страховщики — заботливые

Евгений Уфимцев, президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС), рассказал, что рынку необходимо менять подход к услуге.

«Около 20 российских страховых компаний, в том числе региональных, начали апробировать новый стандарт составления полисов, который не позволит делать их "пустыми" за счёт исключений и других обходных приемов. Должно быть минимум исключений (в условиях страхования) для выплат», — пояснил Евгений Уфимцев и добавил, что новый стандарт начали внедрять только этой осенью. Он также подчеркнул, что, по его мнению, практику человекоориентированных стандартов нужно вводить по всей стране, а одним из шагов на пути к этому может стать внедрение технологий искусственного интеллекта. Он позволит сократить издержки на посредников и сформировать продукты более персонализированно для каждого клиента.

Владимир Скворцов, генеральный директор компании «АльфаСтрахование», отметил, что не согласен с бытующим мнением, будто цифровизация и технологизация приводят к тому, что сервисы становятся формальными, стандартизированными и бездушными.

«Некоторые мировые исследования подтверждают тезис, что люди, которые окружены цифрой, сегодня ещё больше хотят человеческого отношения, заботы о себе. И мне кажется, что эта составляющая очень важна. Возможно, я немного упрощаю, но страховые компании раньше стремились к тому, чтобы корректно посчитать сумму ущерба и более-менее быстро заплатить», — рассказал Владимир Скворцов и добавил, что в нынешних реалиях клиенту нужны уже любовь и заботливое отношение, поэтому страховщики должны стремиться к тому, чтобы не просто правильно провести бухгалтерию, но и к тому, чтобы оказать клиенту помощь: быстро и качественно отремонтировать машину, направить к хорошему врачу или помочь с ремонтом застрахованной квартиры. А это всё невозможно сделать для миллионов клиентов без использования технологий. Всё должно быть интегрировано бесшовно, чтобы клиент не чувствовал, что «здесь заканчивается страховая и начинается другой провайдер», заключил Владимир Скворцов.

On-demand страхование — страхование по требованию

Спикеры продолжили тему комфорта потребителей страховых услуг и обсудили страхование по требованию.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент «Сбербанка» отметил, что on-demand — глобальное направление, и в перспективе эксперты озвучивают, что через несколько лет цифры этого направления достигнут 11 млрд долларов.

«Думаю, что страховая индустрия, не только мировая, но и в России, будет двигаться в этом направлении. Мы тоже об этом думаем. Сейчас уже по многим продуктам можно подключать оплату не раз в год, а ежеквартально или ежемесячно. Это тоже один из трендов», — рассказал Руслан Вестеровский.

При этом Николай Галушин, генеральный директор АО «Национальная страховая информационная система» (НСИС), заявил о необходимости защищать персональные данные.

«Это сверхчувствительная информация, которая может сработать против человека. Да, она хороша с точки зрения оценки риска в случае с конкретным человеком, например, с точки зрения его склонности к мошенничеству или к возможному наличию каких-либо профессиональных заболеваний. Но здесь должен быть компромисс. Ну а с точки зрения информационной системы для нас самым острым вопросом является (и это одна из основных статей наших расходов) информационная безопасность», — подчеркнул Николай Галушин.

Скорость приобретения полиса выходит на первый план?

Илья Соломатин, заместитель генерального директора «Ингосстрах», выразил мнение, что потребность клиента в страховании с каждым годом всё более идентифицируется.

«Потребителю хочется получить услугу и урегулирование как можно быстрее, при этом проходя как можно меньше формальностей, через которые мы обязаны проходить, так как отрасль хорошо регулируется. Но, мне кажется, надо совершенствовать и этот подход, потому что даже если мы будем находить технологические решения, мы обязаны соблюдать некоторые требования, формальности, по которым лицензируемся. Однако, я думаю, в ближайшей перспективе — года два-три — мы научимся и в более сложных видах страхования делать урегулирование максимально быстрым. Но, опять же, если у нас мало данных о клиенте, нам сложнее организовать скорость этого процесса. Поэтому я поддерживаю тех, кто говорит, что данные нам нужны, причем чем больше, тем лучше», — сказал Илья Соломатин.

ИИ и человек: шаг в ногу или противостояние?

Юлия Гадлиба, генеральный директор группы «Ренессанс Страхование», в дискуссии с Андреем Малаховым о том, существует ли вероятность того, что ИИ полностью заменит людей в сфере страхования, ответила, что будет реализован комбинированный вариант.

«Потому что для каждого клиента есть более удобный для него способ взаимодействия — и он будет выбирать. Есть разные виды страхования, и где-то человека могут заменить технологии, а где-то нет. Кроме того, люди будут получать более интеллектуальные задачи, есть вещи, где нужны интеллект, эмпатия и креатив. И там будет работать человек», — подытожила Юлия Гадлиба.

Александр Крайник, генеральный директор финансового маркетплейса «Сравни», прокомментировал потребности ИИ в вычислительных ресурсах.

«Мы используем в своей работе искусственный интеллект. В частности, это работа с обращениями граждан, которых большое количество. И как с любым направлением, которое мы развиваем в компании, стоит вопрос: а что мы будем делать с нашими языковыми моделями, со сферой применения искусственного интеллекта дальше? В каких-то сферах искусственный интеллект будет обходиться дороже, чем нанятые сотрудники», — отметил Александр Крайник, пояснив, что содержание и обновление оборудования стоит немалых денег. Он также добавил: необходимо задумываться о том, что искусственный интеллект (от которого никто из нас уже не уйдет ни в быту, ни в производстве) всегда должен иметь какие-то рамки и ограничения, в том числе проверку человеком того, что сгенерировал ИИ.