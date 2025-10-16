Вениамин Кондратьев посетил в станице Староминской новый центр единоборств и недостроенный бассейн







– Хорошо, что у ребят теперь есть возможность заниматься единоборствами. Самбо – это наш национальный вид спорта, развиваем его на региональном уровне, центры единоборств развиваем во всех муниципалитетах, - сказал Вениамин Кондратьев.

Общая площадь центра «Русич» – более 2,8 тыс. квадратных метров, там оборудован спортзал с тремя борцовскими коврами. На базе спорткомплекса действуют отделения рукопашного боя и самбо, с воспитанниками занимаются три тренера. Для спортсменов есть все необходимое – раздевалки, душевые, тренерские комнаты, разминочный зал с зоной отдыха, а также административные и технические помещения.

Рядом с новым центром единоборств – недостроенный плавательный бассейн. Вениамин Кондратьев раскритиковал муниципальные власти за слабое сопровождение проекта. Бассейн должны были закончить в конце 2024-го, но он не будет достроен и в 2025 году. Контракт со строительной компанией, которая не справилась с задачей, в процессе расторжения, а работы остановились. Губернатор поручил как можно быстрее определить нового подрядчика и завершить строительство в течение двух лет.

– На центр единоборств приятно посмотреть, а сюда – стыдно. Край выделил деньги на спортивный объект, который в станице ждут уже давно, а подрядчик не смог завершить строительство. Давайте быстро и четко решим этот вопрос – иначе жители Староминского района не поймут. Нужно найти ответственного подрядчика, взять объект на контроль и достроить за два года. Тогда у нас получится полноценное спортивное ядро – дети будут после школы бежать на тренировки, на плавание, а не смотреть на унылую арматуру, – обратился к своим заместителям Вениамин Кондратьев.

В станице строят бассейн площадью свыше 2,5 тыс. квадратных метров. Работы остановились, когда дошли до устройства стен и начали подключение автономной котельной к инженерным сетям. Сейчас физическая готовность объекта – 42%.

В Староминском районе работают две муниципальные спортшколы – «Юность» и «Виктория», физкультурой и спортом систематически занимаются более 65% жителей. В числе популярных видов – волейбол, футбол, единоборства, гребля и мотобол. Спортсмены района успешно выступают на краевых, всероссийских и международных соревнованиях.

