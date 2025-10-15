Порядка 5,5 тысячи заявлений приняли в краевом МФЦ на регистрацию недвижимости в новых регионах России



Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

– Мы стремимся к тому, чтобы каждый гражданин имел доступ к необходимым услугам, независимо от места жительства. Для этого мы будем продолжать работу по улучшению качества предоставляемых услуг жителям Краснодарского края и новых регионов страны. Порядка 5,5 тысячи заявлений на регистрацию недвижимости, расположенной в новых регионах, демонстрируют высокий интерес к таким услугам и необходимость в дальнейшем упрощении процессов оформления недвижимого имущества, – прокомментировал Станислав Завальный.

Для реализации прав граждан, проживающих на территориях Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также упрощения порядка оформления принадлежащего им недвижимого имущества, с сентября в восьми центрах «Мои Документы» Краснодарского края предоставляют следующие виды услуг:

– государственный кадастровый учет и регистрация прав недвижимого имущества;

– предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре об объектах недвижимости, расположенных в новых регионах России.

Как пояснил директор МФЦ Краснодарского края Виталий Затона, регистрации подлежат жилые помещения, машиноместа, гаражи, садовые дома, хозяйственные постройки, земельные участки.

Принимаются документы, выданные органами власти, местного самоуправления и нотариусами Украины до вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, при условии их соответствия законодательству, действовавшему на этих территориях на момент выдачи. Перевод документов не требуется.

Срок предоставления услуги составляет от 20 до 30 рабочих дней.

Получить услуги можно в следующих офисах МФЦ Краснодарского края:

– г. Краснодар: ул. Уральская, 79/1 и Красная, 176

– г.-к. Анапа, пр-кт Революции, 3 (помещение 2)

– г. Новороссийск, ул. Советов, 1

– г. Сочи, ул. Бестужева,1/1 и Юных Ленинцев, 10

– г. Темрюк, ул. Розы Люксембург/Гоголя, 65/90

– г. Армавир, ул. Розы Люксембург, 146

Ознакомиться с графиком работы офисов МФЦ Кубани можно по ссылке.

Пресс-служба администрации Краснодарского края