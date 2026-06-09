Вениамин Кондратьев: На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет

Губернатор рассказал о ситуации на автомобильно-заправочных станциях региона.

- Вижу в соцсетях сообщения о перебоях с топливом на некоторых заправках края. На фоне непростой ситуации в соседних регионах многие решили запастись бензином, что вызвало искусственный ажиотаж. На сегодняшний день дефицита бензина в Краснодарском крае нет. Временные сложности с поставками наблюдаются преимущественно на небольших частных АЗС, на большинстве крупных сетевых станций топливо в наличии. Учитывая всплеск спроса, поставщики оперативно оптимизируют логистику, чтобы исключить долгосрочные перебои в поставках. Ситуация на контроле. Прошу доверять только официальным источникам информации, - отметил Вениамин Кондратьев.

На территории Краснодарского края расположены больше тысячи АЗС. Примерно половина из них – крупных сетей нефтедобывающих и перерабатывающих компаний. Еще половина – частные заправочные станции, которые покупают бензин мелкооптовыми партиями и не имеют долгосрочных контрактов. Поэтому даже небольшой всплеск спроса приводит к кратковременным перебоям.

В настоящий момент крупные сетевые АЗС корректируют графики поставки топлива на заправочные станции.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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