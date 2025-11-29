Финалистам кадрового проекта «Герои Кубани» рассказали о развитии промышленности Краснодарского края







Проект реализуют для участников специальной военной операции по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. С одной из ключевых отраслей экономики региона их знакомили в рамках второго модуля программы обучения.

Директор Фонда развития промышленности региона Дмитрий Цаплев рассказал, что Стратегией социально-экономического развития края до 2030 года определены приоритетные отрасли промышленности. Это крупные сферы, которые занимают самый значительный объем в общей доле промпродукции в регионе, – металлургия и металлообработка, производство строительных материалов, машиностроение, химпром. А также отрасли с небольшим объемом – станкостроение и радиоэлектроника, лесопромышленный комплекс и легкая промышленность. И новые для современной истории края направления – фармацевтическая и медицинская промышленность.

Руководитель краевого ФРП добавил, что в регионе действует отраслевая госпрограмма развития промышленности. Это позволяет предоставлять предприятиям субсидии по 8 направлениям и докапитализировать Фонд развития промышленности региона.

– До конца года капитализация фонда достигнет 10 миллиардов рублей. По этому показателю наша организация одна из крупных в России. Фонд предоставляет льготные займы со ставкой от 0,1 процента годовых – самой низкой среди аналогичных организаций ставкой в России. С начала деятельности, 2018 года, мы профинансировали 366 льготных займов на сумму порядка 12 миллиардов рублей. При этом каждый рубль поддержки фонда вернулся в край почти двумя рублями в виде налоговых отчислений в краевой бюджет, частных инвестиций в развитие промышленного комплекса, – отметил Дмитрий Цаплев.

Финалистам расскажут и о других крупных отраслях. Лекции и мастер-классы проводят в Новороссийске. Спикерами выступают ведущие преподаватели Президентской академии РАНХиГС, сотрудники профильных министерств края, эксперты.

Программа «Герои Кубани» реализуется при поддержке администрации региона и направлена на выявление и поддержку талантливых управленцев, способных внести вклад в социально-экономическое развитие Кубани.

В рамках первого модуля проекта стажировку в минпроме, Фонде развития промышленности края, а также на обрабатывающих производствах прошел участник проекта Максим Пашаев. Его наставником выступает исполняющий обязанности министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

