В Краснодарском крае проводят первый Южный химический форум







1

из

7

В деловой программе мероприятия принимают участие руководители и представители более 400 компаний Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. От имени администрации Краснодарского края участников форума поприветствовал и.о. министра промышленной политики региона Дмитрий Хмелько.

– Химическая промышленность – одна из приоритетных отраслей в крае. Более 150 таких предприятий сегодня работают на Кубани, занимая в общем объеме производства по курируемым нашим ведомством отраслям 16 процентов. Мы выходим на новый уровень развития: создаем высокотехнологичные производства, автоматизируем действующие предприятия, прорабатываем возможность участия краевых компаний в национальном проекте «Новые материалы и химия». Уверен, что первый Южный химический форум станет значимой площадкой для обмена опытом, обсуждения актуальных вопросов и перспектив развития химической промышленности страны, – отметил Дмитрий Хмелько.

На пленарной сессии форума «Практика реализации национального проекта «Новые материалы и химия» на юге России» руководитель ведомства отметил, что краевой химпром ежегодно демонстрирует устойчивый рост объема отгрузки продукции собственного производства. Только за 9 месяцев 2025 года этот показатель составил порядка 74,8 млрд рублей – на 7,8% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

В рамках форума Краснодарский край организовал коллективную экспозицию отраслевых предприятий. Ее создали минпром и Фонд

развития промышленности региона. Свою продукцию демонстрируют 16 производителей органических удобрений, средств защиты растений, гранул из пластика, дезинфицирующих и моющих средств. А также – растворов для инфузий в мягких контейнерах, антисептиков, медицинских изделий, парфюмерии и косметики, минеральных порошков и многого другого.

За два дня форума проведут шесть тематических сессий и семь круглых столов, экскурсии на отраслевые предприятия Кубани. Участники обсудят вопросы реализации профильного национального проекта, кадрового обеспечения отрасли, кооперации предприятий и другие темы. В качестве спикеров выступают представители федеральной и региональной власти, руководители крупнейших отраслевых предприятий России, ведущие эксперты.

Форум проводят 27 – 28 ноября в выставочно-конгрессном комплексе «Экспоград Юг» в Краснодаре. Его организовали при поддержке Минпромторга России, администрации Краснодарского края, министерства промышленной политики и Фонда развития промышленности региона, а также Российского экспортного центра, Российского союза промышленников и предпринимателей. Для посещения мероприятий необходимо пройти обязательную регистрацию по ссылке.

Пресс-служба администрации Краснодарского края