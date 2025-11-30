Перспективным для Краснодарского края может стать нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики»

1
Большое интервью губернатора Вениамина Кондратьева о роли национальных проектов в Краснодарском крае опубликовало издание «Аргументы и факты».
По словам главы региона, в достижении показателей край опирается на идеи кубанских ученых и глубокую переработку сырья. Первые шаги уже сделаны – в Северском районе построили единственное в России производство амфорного диоксида кремния из рисовой лузги, который используют в фармацевтической, пищевой промышленности и других отраслях.
Новости о реализации в Краснодарском крае национальных проектов за период с 24 по 30 ноября собрали в традиционном дайджесте.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»
Жительница станицы Динской заняла
третье место на федеральном этапе программы «Мама-предприниматель»
Кубанские предприятия повышают
эффективность работы
Курортный комплекс в Кабардинке повышает
качество услуг благодаря бережливым технологиям
Краснодарская строительная компания повысит
свою эффективность за счет бережливых инструментов
Нацпроект «Инфраструктура для жизни»
Благодаря обращениям жителей на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева в регионе благоустроили
13 общественных территорий
В Кущевском районе открыли
благоустроенную парковую территорию
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»
В городе Гулькевичи провели
акцию «День донора»
Нацпроект «Экологическое благополучие»
В Новороссийске высадили
более 50 000 саженцев деревьев
Нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»
Кубанские ученые проводят
эксперимент по сокращению вегетационного периода яровой пшеницы
Пресс-служба администрации Краснодарского края
