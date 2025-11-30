Перспективным для Краснодарского края может стать нацпроект «Технологическое обеспечение биоэкономики»







Большое интервью губернатора Вениамина Кондратьева о роли национальных проектов в Краснодарском крае опубликовало издание «Аргументы и факты».

По словам главы региона, в достижении показателей край опирается на идеи кубанских ученых и глубокую переработку сырья. Первые шаги уже сделаны – в Северском районе построили единственное в России производство амфорного диоксида кремния из рисовой лузги, который используют в фармацевтической, пищевой промышленности и других отраслях.

Новости о реализации в Краснодарском крае национальных проектов за период с 24 по 30 ноября собрали в традиционном дайджесте.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»

Жительница станицы Динской заняла

третье место на федеральном этапе программы «Мама-предприниматель»

Кубанские предприятия повышают

эффективность работы

Курортный комплекс в Кабардинке повышает

качество услуг благодаря бережливым технологиям

Краснодарская строительная компания повысит

свою эффективность за счет бережливых инструментов

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»

Благодаря обращениям жителей на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева в регионе благоустроили

13 общественных территорий

В Кущевском районе открыли

благоустроенную парковую территорию

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

В городе Гулькевичи провели

акцию «День донора»

Нацпроект «Экологическое благополучие»

В Новороссийске высадили

более 50 000 саженцев деревьев

Нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

Кубанские ученые проводят

эксперимент по сокращению вегетационного периода яровой пшеницы

Пресс-служба администрации Краснодарского края

