Финалисты кадрового проекта «Герои Кубани» освоили навыки цифровой безопасности

– Проект «Герои Кубани» объединяет людей, для которых верность долгу и готовность брать на себя ответственность являются не просто словами, а образом жизни. Теперь наша очередь поддержать их: передать современные знания, помочь в адаптации и создать все условия для того, чтобы наши защитники смогли реализовать свой потенциал в государственной и общественной деятельности. Уверен, что благодаря полученным знаниям и высоким личным качествам участники проекта смогут стать надежной опорой нашего края, – отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

О главных правилах безопасного поведения в цифровой среде участниками рассказала начальник отдела информатизации, информационных систем и технологий департамента информатизации и связи региона Ксения Клименко. Эксперт отметила, что в современных реалиях кибербезопасность – это не только наличие антивируса, но и личная ответственность каждого пользователя.

– Информационная безопасность – это не продукт, который можно купить и установить, это процесс, причем непрерывный. Можно установить самую надежную систему защиты, но если человек сам откроет дверь злоумышленнику, технические средства будут бессильны. Наша задача – не просто помочь защитникам выстроить личный «цифровой щит», но и заложить фундамент для управления информационной безопасностью в масштабах целых организаций. Ведь ответственное отношение к цифровым ресурсам – это неотъемлемая компетенция современного управленца, – подчеркнула Ксения Клименко.

Особое внимание спикер уделила методам социальной инженерии: злоумышленники часто играют на базовых психологических триггерах, таких как ложное чувство срочности, страх перед авторитетами или простое любопытство. Эксперт также подробно разобрала механизм фишинга как самый распространенный инструмент манипуляции, когда под видом официальных сообщений или сайтов мошенники пытаются получить доступ к персональным данным.

Участникам напомнили, что регулярное обновление программного обеспечения – это не просто смена интерфейса, а установка «заплаток», закрывающих уязвимости, которыми пользуются киберпреступники.

Для обеспечения личной и профессиональной безопасности Ксения Клименко рекомендовала участникам проекта использовать менеджеры паролей – они позволяют хранить уникальные и сложные ключи доступа в зашифрованном виде – и двухфакторную аутентификацию. Она создает второй рубеж защиты, преодолеть который без ведома владельца аккаунта практически невозможно.

Полученные знания участники СВО закрепили итоговым тестированием.

Кадровый проект «Герои Кубани» реализуют по инициативе губернатора Вениамина Кондратьев с февраля 2025 года. Программа создает условия для социальной адаптации и профессионального роста участников спецоперации. Реализацию первого сезона проекта завершат в июле этого года.

