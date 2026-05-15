Кубанский разработчик программного обеспечения для медицины представил регион на выставке в Беларуси

– Краснодарский край на выставке представила компания из Краснодара, которая предложила медицинским организациям в республике платформу IT-решений. Она включает сервис онлайн-записи к врачу, медицинскую информационную систему, мобильное приложение для контроля за здоровьем всей семьи и другие продукты. Платформа позволяет даже небольшим клиникам взаимодействовать с пациентом с помощью различных информационных продуктов на всем пути от первичной записи к врачу до полного выздоровления, – прокомментировала руководитель департамента развития бизнеса и ВЭД Юлия Приходько.

Краснодарская компания приняла участие в выставке при поддержке департамента по развитию бизнеса и внешнеэкономической деятельности Краснодарского края.

Стенд компании посетил торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев. Он высоко оценил представленные на экспозиции решения и отметил, что цифровизация – неотъемлемая часть здравоохранения будущего.

Участие в мероприятии открыло дополнительные возможности для продвижения кубанских IT-продуктов для здравоохранения и развития международного сотрудничества в этой области.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

