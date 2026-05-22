Губернатор поздравил руководителя сельхозпредприятия Новокубанского района с получением звания Героя Труда РФ

1 из 2 Государственную награду Федору Булдыжову вручил Президент России Владимир Путин в Екатерининском зале Кремля.

– Поздравляю нашего земляка, руководителя сельхозпредприятия Новокубанского района Федора Ивановича Булдыжова, с высокой государственной наградой. Сегодня Президент России вручил ему медаль «Герой Труда России». Федор Иванович отдал сельскому хозяйству 57 лет жизни. Он знает свое дело до мелочей, начинал с работы агронома. Именно его профессионализм и энергия позволяют предприятию добиваться впечатляющих успехов: получать высокие урожаи и быть одним из лучших в крае по показателям продуктивности скота. Благодарю нашего агрария за труд, это награда – гордость для края, – отметил губернатор Вениамин Кондратьев.

Федор Булдыжов родился 29 сентября 1945 года в поселке Умет Зубово-Полянского района Мордовской АССР. В 1974 году окончил Кубанский сельскохозяйственный институт в Краснодаре по специальности «агрономия», получив квалификацию «ученый агроном».

На сегодняшний день под руководством Федора Булдыжова сельхозпредприятие «Хуторок» ежегодно получает высокие и качественные урожаи зерновых, технических и кормовых культур. Благодаря эффективным мерам по развитию животноводства хозяйство занимает лидирующие позиции в Краснодарском крае по показателям продуктивности скота.

