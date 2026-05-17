Кубанские ИТ-компании могут подтвердить аккредитацию до 1 июня

Подать заявление можно через Госуслуги или письмом в адрес Минцифры РФ. Организации, которые не сделают этого до указанного срока, лишатся аккредитации и не смогут сохранить льготы. Минцифры направит компаниям итоговые решения до 21 июля.

– Своевременное подтверждение аккредитации позволит кубанским компаниям сферы информационных технологий сохранить возможность получать поддержку от государства. Система преференций позволит компаниям инвестировать освободившиеся средства в инновации и масштабирование бизнеса, а их сотрудникам – воспользоваться льготной ипотекой и получить отсрочку от военной службы, – отметил руководитель департамента информатизации и связи Краснодарского края Станислав Завальный.

В заявлении нужно указать долю выручки от деятельности в области ИТ – не менее 30% – и ссылку на официальный сайт организации, где будет указана вся необходимая информация. Правообладателям программного обеспечения нужно указать наименование и номер продукта в реестре российского ПО и выручку от его реализации.

С этого года при подсчете доли выручки от деятельности в области ИТ учитывается не весь доход организации, а только доход от основного вида деятельности. Это значит, что прочие источники дохода, например, сдача имущества в аренду или его продажа, больше не помешают получить аккредитацию. Вместе с этим, среднемесячный размер выплат работникам компании должен быть не ниже среднемесячной заработной платы в России или в регионе.

Всем аккредитованным организациям, включая тех, кто пользуется льготами, нужно подать в ФНС согласие на раскрытие налоговой тайны с кодом 20009, а компаниям с выручкой от 800 миллионов рублей – с кодом 20047. Крупным компаниям также необходимо подтвердить исполнение нового требования по направлению 3% от сэкономленных благодаря льготам средств на подготовку ИТ-специалистов.

Компании, созданные в этом году, и компании, которые получат госаккредитацию по итогам рассмотрения заявлений, поданных после 25 апреля, освобождаются от подачи заявления.

