В Крымском районе построили котельную

Объект на улице Слободской в Крымске возвели по краевой госпрограмме «Развитие топливно-энергетического комплекса».

– Строительство новых и модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры – важная часть качественной и бесперебойной работы системы ЖКХ региона. Такие современные котельные будем возводить и в других муниципалитетах – в частности, в Щербиновском, Тимашевском, Абинском и Северском районах. Всего в 2026 году в рамках государственной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса» будет построено и реконструировано пять котельных, – отметил заместитель губернатора Краснодарского края Евгений Пергун.

Как подчеркнул заместитель главы региона, финансирование топливно-энергетического комплекса Краснодарского края за последние девять лет увеличилось почти в два раза.

Новая автоматизированной блочно-модульная котельная на ул. Слободской в предстоящий осенне-зимний сезон обеспечит теплом соцобъекты и дома в этой части города.

– Строительство начали в 2025 году. Новая котельная заменит две старые, оборудование и здания которых физически и морально устарели. Подрядчик уже завершил комплекс строительно-монтажных работ, выполнил благоустройство территории и приступил к пусконаладочным работам, – сообщил министр ТЭК и ЖКХ региона Денис Сорокалетов.

По поручению губернатора в городах и районах края ежегодно обновляют не менее 5 % тепловых сетей. Работы ведут в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

