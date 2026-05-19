Павел Тычинкин возглавил медиагруппу «Кубань 24»

Светлана Олтушевская 19.05.2026 Общество

Нового руководителя коллективу представила руководитель департамента информационной политики Краснодарского края Галина Навазова.

Павел Тычинкин родился 26 января 1982 года в городе Краснодар. В 2003 году окончил Кубанский государственный университет по специальности «Журналистика». В 2023 году – Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина по специальности «Юриспруденция».

Трудовую деятельность начал в 2002 году корреспондентом. Работал заведующим отделом информации газеты «Кубанские ведомости», главным редактором газеты, корреспондентом краевой телерадиокомпании «Новое телевидение Кубани».

С 2010 года – советник главы администрации Краснодарского края. C апреля 2011 года – заместитель, а затем – начальник информационно-аналитического управления администрации Краснодара. С 2020 года – заместитель руководителя департамента информационной политики Краснодарского края – начальник управления пресс-службы региона.

Павел Тычинкин награжден медалями «За выдающийся вклад в развитие Краснодарского края» III и II степени.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru

