Вениамин Кондратьев: В 2026 году отремонтируем почти 300 километров дорог

Об этом губернатор Краснодарского края рассказал журналистам.

– Ежегодно для удобства жителей и гостей мы приводим в порядок дорожную инфраструктуру по всему региону. Для этого используем возможности нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и программу «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». В 2026 году отремонтируем почти 300 километров трасс регионального и межмуниципального, а также местного значения. На эти цели из краевого бюджета направим около 8 миллиардов рублей. На 63 участках в 32 муниципалитетах работы уже стартовали, – рассказал Вениамин Кондратьев.

Среди ключевых объектов, которые обновят по нацпроекту в 2026 году – участки магистралей в Каневском, Выселковском и Кавказском районах, всего в этих муниципалитетах отремонтируют больше 41 км. В преддверии предстоящего курортного сезона подрядчики работают, по возможности, в ночное время, чтобы не мешать движению транспорта на черноморское и азовское побережье.

В 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в Краснодарском крае отремонтировали 32 участка протяженностью более 208 км, а также четыре моста.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

