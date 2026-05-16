Вениамин Кондратьев пригласил жителей и гостей края принять участие во Всероссийской акции «Ночь музеев»

В 2026 году мероприятие посвящено Году единства народов России и проходит под девизом «Родное».

– Наши музеи, галереи и выставочные залы подготовили насыщенную программу: от исторических квестов и викторин до творческих мастер-классов. Это прекрасная возможность погрузиться в богатую культуру и традиции народов Кубани, узнать больше о нашей общей истории, – отметил Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына организуют выставки из фондов музея «История Кубани. Земляки и соседи», «Золото сарматов. Искусство древних мастеров», «Град Екатеринодар». Проведут мастер-класс по живописи и созданию авторского сувенира с элементами народных орнаментов. В 18:30 желающие смогут присоединиться к экскурсии «Краснодарская улица Красная».

В Краснодарском краевом художественном музее организуют интерактивные программы, лекции и презентации, выступит «Симфоническая Капелла».

В арт-резиденции «Дом книги» покажут «Выставку за 12 часов». До 19:00 художники, скульпторы и музыканты будут создавать произведения искусства при посетителях. С 19:30 до 22:00 экспозиция будет открыта к посещению и общению с авторами.

В Краснодарском краевом выставочном зале изобразительных искусств пройдут мастер-классы по созданию картин и лепке, а в 21:00 – показ дизайнерской одежды.

В историческом парке «Россия – моя история» состоятся экскурсии, лекции, будут работать мультимедийные экспозиции.

В учреждениях культуры региона проведут исторические викторины, квесты, которые позволят прикоснуться к богатой культуре и традициям народов Кубани.

