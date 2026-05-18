Вице-губернатор Кубани посетила заключительный урок «Разговоров о важном»

Елена Воробьева 18 мая побывала в краснодарской школе №53.

Каждый понедельник во всех школах и учреждениях среднего профессионального образования России проводят урок «Разговоры о важном». Заключительное занятие в текущем учебном году посвятили теме «Ценности, которые нас объединяют». Заместитель губернатора поприветствовала учащихся, ответила на их вопросы и пожелала им продуктивных каникул.

– Милосердие, патриотизм, историческая память, служение, труд – ценности, которые отличают россиян, объединяют наш народ и развивают его. Важно, чтобы каждый из ребят следовал им и передавал своему окружению. Потому что понимание и сохранение этих ценностей – гарантия успешного развития общества нашей страны, – сказала Елена Воробьева.

Всего с начала сентября 2025 года педагоги края провели для учеников 35 «Разговоров о важном». На занятиях обсуждали вопросы цифрового суверенитета России, служения Отечеству, диалога разных поколений, покорения космоса, создания собственного бизнеса, преодоления конфликтов и волнения и многое другое.

До 22 мая школьники, учителя и родители могут проголосовать за самый ценный урок 2025-2026 учебного года в рамках II Всероссийской премии «Разговоры о важном». Итоги проекта планируют подвести в День защиты детей.

