Выпускники программы «Время героев» из Краснодарского края посетили встречу с Президентом России Владимиром Путиным

1 из 4 Мероприятие провели в Кремле. В нем приняли участие бойцы СВО – заместитель министра образования и науки Кубани Сергей Крившенко и заместитель министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона Дмитрий Сидоренко, для которых наставником в рамках программы стал губернатор Вениамин Кондратьев.

На встрече с выпускниками проекта глава государства обсудил вопросы, связанные с их подготовкой, прохождением обучения и будущим.

– Такие люди, как вы, которые прошли через эти тяжелые испытания, и должны составить костяк будущих управленцев. Такие, как вы, ваши боевые друзья, и должны быть вне зависимости от вероисповедания, этнической принадлежности, все мы, граждане России, такие, как вы, прежде всего и должны быть тем, что в народе называют «соль земли русской». Потому что вы доказали и не требует дополнительных никаких доказательств ваша преданность Родине, готовность к борьбе за нее, за ее интересы, готовность к самопожертвованию, если это потребуется, – сказал Владимир Путин.

Образовательную программу «Время героев» реализует Высшая школа государственного управления РАНХиГС совместно с платформой «Россия – страна возможностей» по инициативе Президента России Владимира Путина.

За два года обучения 70 из 82 выпускников получили назначения на различные должности в системе государственного и муниципального управления, в госкомпаниях и институтах развития. В их числе Сергей Крившенко и Дмитрий Сидоренко из Краснодарского края.

Военный стаж Сергея Крившенко – более 30 лет. С первых дней он участвовал в СВО, был ранен, отмечен государственными наградами. В рамках президентской программы прошел стажировку в краевых министерствах и ведомствах, законодательной власти. С октября 2025 года занимает должность заместителя министра образования и науки Краснодарского края по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Дмитрий Сидоренко – уроженец Кубани – также принимал участие во многих военных конфликтах, от Чечни до Донбасса. Успешно прошел стажировку в региональных ведомствах, Законодательном Собрании и Контрольно-счетной палате Краснодарского края. С мая 2026 года приступил к работе в должности заместителя министра курортов, туризма и олимпийского наследия региона.

*** В феврале 2025 года по поручению Владимира Путина и по инициативе Вениамина Кондратьева в Краснодарском крае запустили аналогичный проект регионального масштаба – «Герои Кубани».

