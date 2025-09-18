Форум современной журналистики «Вся России» в Сочи объединил более тысячи представителей медиасообщества







1

из

10

На многочисленных площадках форума выступят около 60 спикеров, проведут мастер-классы, пресс-конференции, профессиональные дискуссии, круглые столы, выставки, презентации проектов, подписание соглашений, кинопремьеры и церемонии награждения.

В адрес участников форума приветствие направил Президент России Владимир Путин, которое зачитал председатель Союза журналистов РФ Владимир Соловьев.

– Уже почти три десятилетия ваш форум служит центром притяжения для представителей медиасообщества нашей страны и зарубежных государств, авторитетной площадкой для обсуждения ключевых тенденций развития современной журналистики, обмена передовыми практиками и идеями, укрепления деловых и личных контактов. Отмечу неизменно насыщенную повестку встреч и ваши обстоятельные, конструктивные дискуссии по широкому спектру отраслевых проблем. Подчеркну, именно средства массовой информации во многом задают духовно-нравственные, ценностные ориентиры, формируют общественное мнение. И потому так значима ваша твердая приверженность принципам журналистской этики, оперативность и достоверность в освещении важнейших событий, происходящих в России и мире. Уверен, что нынешний форум пройдет на достойном уровне, а выдвинутые участниками предложения обязательно будут востребованы. Желаю успехов и всего самого доброго, – говорится в приветствии Владимира Путина.

Сенатор РФ Алексей Пушков зачитал приветствие Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, которая отметила высокую востребованность форума и его значение для определения стратегических ориентиров развития отечественных средств массовой информации.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подчеркнул, что форум «Вся Россия» собирает участников со всей страны вот уже почти 30 лет.

– В этом зале профессиональные журналисты, руководители средств массовой информации и ведущие эксперты медиасферы. Благодарен вам за готовность говорить правду, потому что сегодня в обществе большой запрос на справедливость. Именно вы формируете современный подход к действительности, защищаете интересы нашей страны в информационном пространстве. Главное для каждого быть настоящим и честным, в первую очередь, перед самим собой, перед своей семьей и детьми. Тогда люди будут верить вам, верить в свою страну. Форум «Вся Россия» – это возможность получить новые знания, обсудить проблемы отрасли и вместе большим журналистским сообществом наметить пути их решения, – сказал Вениамин Кондратьев.

Владимир Соловьев подчеркнул, что панельная дискуссия, которая состоится на форуме, называется «Трансформация медиасферы в условиях информационного противостояния».

– Эта тема будет основной на нашем форуме, хотя и много других важнейших журналистских тем и главных смыслов обсудим в ближайшие несколько дней. Это будет полезно не только для участников, но и для всей медиасферы, потому что именно здесь, на форуме, рождаются смыслы, а впоследствии даже появляются законы на их основе, – сказал Владимир Соловьев.

В рамках форума Владимир Соловьев вручил премию Ясена Засурского декану факультета журналистики МГИМО Ярославу Скворцову.

XXIX форум «Вся Россия-2025» проводят в Сочи. В нем участвуют более 1000 представителей СМИ, бизнеса и власти. Деловая программа включает встречи, мастер-классы федеральных спикеров, руководителей СМИ, представителей отраслевых ведомств. Работает выставочная площадка, где представлены проекты из разных регионов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

Губернатор