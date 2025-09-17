Вениамин Кондратьев: После трехлетнего перерыва в краснодарском аэропорту приняли первый регулярный рейс







Пассажиров, прилетевших из Москвы рейсом «Аэрофлота», встречали губернатор Кубани, его заместитель Евгений Пергун, глава Краснодара Евгений Наумов, представители СМИ.

– Сегодня мы встретили первый регулярный рейс из Москвы. Это событие переоценить очень сложно. Мы ждали открытие аэропортов и в Краснодаре, и в Геленджике, и теперь воздушное сообщение в этих городах возобновлено. Краснодарский край – регион больших возможностей. А Краснодар – краевой центр, место культурной, спортивной, деловой и политической жизни. Теперь город, в котором проживают 1,6 миллиона человек, начнет снова жить этой активностью. Раньше, чтобы прилететь из Москвы, приходилось делать пересадки, а сейчас можно напрямую. Также возобновится сообщение и с другими регионами. Благодарен Президенту и Правительству страны, Минобороны России за это решение, а также всем структурам и ведомствам, которые обеспечивают безопасность полетов. Поздравляю всех с открытием аэропорта, – сказал Вениамин Кондратьев.

Вениамин Кондратьев пообщался с пассажирами, командиром и экипажем судна.

Аэропорт Краснодара был закрыт с февраля 2022 года. На протяжении всего периода ограничений в воздушной гавани поддерживали высокую степень готовности к возобновлению работы. На первом этапе график рейсов будет ограничен с 9:00 до 19:00.

В расписании полетов краснодарской воздушной гавани уже есть рейсы четырех авиакомпаний – в Москву, Санкт-Петербург, Красноярск, Екатеринбург, Уфу, Казань, Новосибирск и другие города России. 17 сентября возобновят и международное авиасообщение из Краснодара: первый рейс отправится в Турцию. Запланированы также перелеты в Армению, Грузию, Объединенные Арабские Эмираты и Узбекистан.

Возобновление полетов упростит логистику, позволит значительно сократить время в пути, сделает поездки по стране доступнее. Ежегодно в Краснодарский край на поездах дальнего следования приезжают около 13 млн человек, теперь часть этого пассажиропотока примет на себя воздушная гавань в краевом центре.

Первый рейс после трехлетнего перерыва 18 июля принял аэропорт Геленджика. Теперь на Кубани работают три аэропорта – в Сочи, Геленджике и Краснодаре.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

