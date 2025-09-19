В Краснодаре провели первый фестиваль фиджитал-баскетбола «Путь к победе»







Соревнования среди учеников пятых и шестых классов прошли в Молодежном тренировочном центре «Локомотив-Кубань». Их приурочили к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Школьники познакомились с новым направлением – фиджитал, сочетающим традиционный спорт и цифровые технологии. Сначала они сыграли на приставке, затем – на баскетбольной площадке. Помимо соревновательной части, программа фестиваля включала мероприятия спортивно-патриотического проекта «Локомотивация».

– Фестиваль стал настоящим праздником для юных спортсменов, показавшим, как здорово могут дополнять друг друга цифровые технологии и физическая активность. Кроме того, организаторы добавили к спортивной составляющей турнира патриотическую. «Час мужества» для школьников провел участник специальной военной операции, который раскрыл свой потенциал в адаптивном спорте, завоевав множество значимых наград. В Краснодарском крае проводится комплекс спортивно-патриотических мероприятий, в том числе с нашими воинами – защитниками России, – отметил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Власов.

Участники СВО и представители регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» стали почетными гостями фестиваля.

С юными спортсменами пообщался ветеран спецоперации Николай Бондаренко. На его счету победа в Кубке России по стрельбе из лука для лиц поражением опорно-двигательного аппарата и Кубке Защитников Отечества, бронзовая медаль чемпионата страны в командных соревнованиях. Николай Бондаренко также является лауреатом спортивной премии Паралимпийского комитета России «Герои нашего времени» в номинации «Преодоление».

Организатором фестиваля «Путь к победе» выступила Федерация баскетбола Краснодарского края. Проект стал победителем конкурса грантов губернатора Кубани и получил финансовую поддержку.

Пресс-служба администрации Краснодарского края