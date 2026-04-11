Губернатор Краснодарского края доложил Президенту России о развитии экономики региона и перспективах курортного сезона в Анапе

Владимир Путин встретился с Вениамином Кондратьевым накануне поздно вечером в Москве.

Губернатор рассказал о развитии экономики региона. Вениамин Кондратьев отметил, что ее основу составляют традиционные для края агропромышленный комплекс и курортная сфера, а также промышленность.

– Экономика Кубани стала дифференцированной: агропромышленный комплекс, промышленность, курорты, безусловно. И вот уже ИТ как отрасль. По сравнению с предыдущими годами хотел бы по валовому региональному продукту показать динамику. Возьмем 2021 год. У нас ВРП края – 3 триллиона рублей. 2022 год – 3,5 триллиона рублей. 2023 год – 4 триллиона рублей. 2024 год – 4,7 триллиона рублей. И берем 2025 год – 5,8 триллиона рублей. Больше чем на триллион. Это значит, что заработала экономика, – отметил Вениамин Кондратьев.

Президент России Владимир Путин отметил, что это хорошие показатели.

Глава государства также поинтересовался обстановкой, связанной с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе.

– Благодаря вашему контролю и, конечно, действиям Правительственной комиссии, которая работает, думаю, что в этом году Анапа снова примет отдыхающих в полном объеме. Меры, которые мы приняли, – заменяем песок на 50 сантиметров там, где были выбросы, – уже по заключению Роспотребнадзора эти пляжи могут быть использованы. А там, где не было вообще мазута, это так называемые галечные пляжи, если взять от Утриша до высокого берега Анапы, нам по экспертизе одобрили открытие, – доложил Вениамин Кондратьев.

