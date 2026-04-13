Жители Кубани смогут оценить свой уровень цифровой грамотности

Светлана Олтушевская 13.04.2026 Общество

«Цифровой диктант» по всей стране проводят до 14 апреля на официальном сайте проекта. Участники смогут проверить свои знания и навыки работы в цифровой среде, научаться распознавать мошеннические схемы, получат рекомендации экспертов по цифровой безопасности. По результатам тестирования участникам направят электронные сертификаты.

Проект проводят в рамках нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Новости о реализации национальных проектов в Краснодарском крае с 6 по 12 апреля собрали в традиционном дайджесте.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»:

В Гулькевичском районе продолжат благоустройство сквера

Дорогу Армавир – Курганинск ремонтируют с опережением графика

Около 3,9 тысячи жителей Кубани зарегистрировались волонтерами для организации Всероссийского голосования за объекты благоустройства

В Новокубанске в 2026 году завершат модернизацию системы водоотведения

В Курганинске в 2026 году продолжат благоустройство общественных территорий

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»:

В 2026 году на Кубани откроют четыре новые врачебные амбулатории

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»:

Здравница в Геленджике ускорит сервис бронирования

С начала года 156 сотрудников кубанских предприятий прошли обучение бережливым технологиям

Дошкольная организация из Крымского района внедрила бережливые технологии в процесс зачисления детей

Детский сад из Апшеронска упростил процесс зачисления детей

В Краснодаре прошла пятая конференция «Архитектура доверия: технологии, связь, финансы»

Нацпроект «Молодежь и дети»:

Стартовал Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия»

Вице-губернатор Елена Воробьева посетила Кореновский политехнический техникум

Нацпроект «Туризм и гостеприимство»

Жители Кубани могут открывать новые места для путешествий с нацпроектом «Туризм и гостеприимство»

