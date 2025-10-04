Губернатор Краснодарского края принял участие в мероприятиях Президента России в Сириусе







Владимир Путин вручил государственные награды педагогам и наставникам участников СВО, а также выступил на мероприятии, приуроченном к 10-летию образовательного центра «Сириус» и открытию концертного центра.

– Сегодня, в преддверии Дня учителя, мы чествуем педагогов и наставников, которые воспитали героев нашей страны. Ваши ученики, офицеры армии России, достойно выдержали главный экзамен – на верность Отчизне, в ходе специальной военной операции проявили мужество и отвагу, отстаивая национальные интересы, свободу и государственность нашей страны, суверенитет, – сказал Владимир Путин.

Президент России наградил учителей из разных регионов страны медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаком отличия «За наставничество», присвоил почетные звания «Заслуженный учитель Российской Федерации», «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации». Владимир Путин отметил, что учителя продолжают великие традиции отечественной педагогики. Сохраняют цивилизационную уникальность страны, ее суверенитет, прочные позиции в сложном, быстро меняющемся мире.

Участие в мероприятиях главы государства в Сириусе приняли полномочный представитель Президента РФ в ЮФО Владимир Устинов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Владимир Путин также выступил на мероприятии, приуроченном к 10-летию образовательного центра «Сириус» и открытию концертного центра.

– Открытие концертного центра такого уровня – это вдохновляющий подарок к десятилетию образовательного центра «Сириус», который мы отмечаем в текущем году. От всей души поздравляю с юбилеем «Сириуса» всех замечательных людей, которые стояли у его истоков. Кто все эти годы посвящал себя подрастающему поколению, и сейчас кропотливо, бережно помогает раскрываться юным талантам нашей страны, – сказал Владимир Путин.

Центр уникален своей исполнительской площадкой с естественной акустикой высочайшего уровня, которой способствуют как архитектура, так и специально подобранные отделочные материалы. Два концертных зала – главный и камерный – рассчитаны в совокупности на 1700 зрителей.

