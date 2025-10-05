Краснодарский театр драмы имени Горького признали лучшим в развитии программы «Пушкинская карта»







1

из

12

В Бетховенском зале Большого театра в Москве подвели итоги премии Минкультуры РФ за 2024 год. Краснодарский драмтеатр за этот период провел более 320 мероприятий, в рамках программы гости приобрели свыше 27,5 тысячи билетов. Самыми посещаемыми спектаклями стали «Собачье сердце», «Горе от ума» и «Ромео и Джульетта». С 2025 года программа «Пушкинская карта» стала частью нацпроекта «Семья».

Новости о реализации на Кубани национальных проектов с 29 сентября по 5 октября собрали в традиционном дайджесте.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

– В Кущевской ЦРБ впервые провели операции по установке электрокардиостимуляторов

– Краевые медучреждения получили 73 новых легковых автомобиля

Нацпроект

«Туризм и гостеприимство»

– Краснодарский край проводит Черноморскую винную неделю

Нацпроект «Экологическое благополучие»

– На Кубани стартовал краевой конкурс на лучший пилотный проект по обращению с твердыми коммунальными отходами

Нацпроект «Семья»

– В Краснодарском крае по Пушкинской карте можно посетить выставки знаменитых художников

– Старшее поколение Кубани – участники специальной смены для волонтеров «серебряного» возраста в Сочи

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»

– Садовое хозяйство Ленинградского района ускорило сортировку яблок благодаря бережливым технологиям

– На предприятии из Тимашевского района обучают работать без потерь

– Участники VII федерального форума «Производительность 360» обсудят государственную политику и корпоративные стратегии в сфере производительности труда

– Оздоровительный комплекс в курортном поселке Небуг оптимизирует бизнес-процессы благодаря федеральному проекту

– Строительная компания из Успенского района планирует ускорить процесс поставки комплектующих изделий

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»

– В Динском районе стартовали ремонтные работы 7-километрового участка дороги

Нацпроект «Молодежь и дети»

– Школьники Успенского района принимают участие во Всероссийском проекте «Единая модель профориентации «Билет в будущее»

Нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»

– Кубанские ученые сопровождают осеннюю посевную кампанию в Краснодарском крае

– В Краснодаре в Федеральном научном центре риса провели экскурсии для школьников и студентов

– Кубанские ученые представили технологию снижения потери масла при переработке подсолнечника

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

Нацпроекты