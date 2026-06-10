Губернатор Вениамин Кондратьев: Краснодарский край представляет свой туристический потенциал на Международном форуме «Путешествуй!» в Москве

1 из 4 Форум проходит с 10 по 14 июня. Он объединяет профессиональное сообщество, представителей регионов России и зарубежных стран, а также путешественников.

– Краснодарский край представляет свой туристический потенциал на Международном форуме «Путешествуй!» в Москве. На нашем стенде знакомим гостей с проектами, которые регион реализует в санаторно-курортной отрасли. А также рассказываем о различных вариантах отдыха на Кубани. Сейчас особенно популярны сельский, винный, гастрономический, оздоровительный и экологический туризм. В экспозиции участвуют отели, винодельни, сыроварни, горнолыжные курорты, промышленные предприятия из Сочи, Анапы, Новороссийска, Краснодара и наших предгорных районов. Можно не только познакомиться с предложениями, но и сразу забронировать экскурсии и туры с выгодными бонусами. Продолжим и дальше развивать санаторно-курортную отрасль региона: открывать современные отели и гостиницы, повышать качество сервиса, создать новые точки притяжения, чтобы гостям хотелось возвращаться к нам снова и снова, – сказал Вениамин Кондратьев.

С начала 2026 года Кубань приняла почти 4 млн туристов. В крае работает 10 тысяч наших гостиниц, отелей, санаториев, это более 300 тысяч номеров разной «звездности». Отдых по системе «все включено» готовы предложить 87 отелей, большинство из них сосредоточено в Анапе.

За последние пять лет в регионе открыли более 200 новых средств размещения. В этом году планируют запустить еще 70 гостиниц и отелей.

Туристический форум «Путешествуй!» организует Фонд Росконгресс совместно с Министерством экономического развития России при поддержке Правительства РФ. Его проводят с 2021 года.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги: Губернатор