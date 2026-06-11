Вениамин Кондратьев: В Краснодарском крае работают научно-производственные центры по подготовке операторов БПЛА

Губернатор рассказал об одном из первых бойцов новых российских войск – беспилотных систем в своих социальных сетях.

– Александр Чернявский из Красноармейского района, один из первых бойцов новых российских войск беспилотных систем. В 2022 году добровольцем отправился в зону спецперации, прошел путь от оператора дрона до командира группы БПЛА. Профессия очень интересна и многогранна, считает Александр. После завершения спецоперации свои навыки он сможет использовать в сельском хозяйстве, строительстве и геодезии, – написал Вениамин Кондратьев.

В должности командира взвода Александр отвечал за разведку местности и корректировку с воздуха. В перерывах между боевыми задачами как оператор БПЛА сам не переставал учиться. В дальнейшем, с открытием учебного центра «БАРСов», начал работать уже в качестве инструктора.

– Будущее отрасли зависит от подготовки нового поколения операторов, готовых учиться и осваивать современные технологии. В рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» в крае работают научно-производственные центры по подготовке операторов БПЛА. Чтобы освоить новую перспективную профессию, можно заключить спецконтракт с Минобороны. Вступить в войска беспилотных систем могут граждане от 18 до 35 лет, – рассказал Вениамин Кондратьев.

По условиям спецконтракта, единовременная выплата при его подписании составит до 3,4 млн рублей, годовой доход – свыше 6 млн рублей. Гарантии – увольнение после истечения срока контракта, запрет на перевод без согласия. Обучение: обязательный курс управления БПЛА за счет государства.

Подробности можно посмотреть на сайте контракт23.рф или по телефону горячей линии: +7(800)444-46-23.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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