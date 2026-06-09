Вениамин Кондратьев принял участие в заседании Дмитрия Патрушева по организации системы по обращению с ТКО

1 из 2 Заместитель Председателя Правительства РФ провел его в режиме видеоконференции с участием глав регионов, руководством профильных ведомств, отраслевых компаний и представителей Федерального Собрания.

– В ближайшие годы нам предстоит построить большое количество объектов инфраструктуры. С начала 2026 года в эксплуатацию введены четыре комплекса: в Ленинградской и Челябинской областях, республиках Северная Осетия – Алания и Дагестан. Также начали работу несколько объектов по утилизации. В целом мы должны серьёзно наращивать динамику работы. Поэтому требуется инвентаризация каждого объекта с точки зрения оценки его проектной документации, качества работы подрядчиков, предоставленных мер поддержки и соблюдения графика, – сказал Дмитрий Патрушев.

Заместитель Председателя Правительства России подчеркнул необходимость повышения прозрачности процессов. Это касается, например, установки камер видеонаблюдения на строящихся объектах. Вице-премьер также отметил необходимость активнее использовать цифровые и аналитические инструменты Координационного центра Правительства в рамках принятия решений по реформе обращения с ТКО.

– В ближайшие годы в Краснодарском крае запланировали построить десять новых объектов: 8 комплексов по переработке и 2 – по сортировке и компостированию мусора. Уже заключили соответствующие концессионные и инвестиционные соглашения, предоставили инвесторам необходимые земельные участки. Заключили договоры на техприсоединение к электросетям, проектируем подъездные дороги. До конца года рассчитываем получить положительные заключения экспертиз по 6 объектам и приступить к строительству одного из комплексов, – сказал Вениамин Кондратьев.

По итогам заседания Дмитрий Патрушев поставил задачу в каждом регионе создать рабочую группу, которая будет выезжать на места, фиксировать статус строительства объектов и оперативно решать возникающие проблемы. Помимо этого, Дмитрий Патрушев поручил на уровне Минприроды, ППК «РЭО» и руководства регионов держать на особом контроле ситуацию с вывозом мусора в курортный сезон, чтобы не допустить сбоев и коллапсов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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