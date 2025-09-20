Инфографика: регионы-лидеры по количеству проданных е-ОСАГО

Разбираемся, где в России предпочитают оформлять ОСАГО в электронном виде

Популярность электронных полисов ОСАГО в России продолжает расти. Об этом свидетельствует статистика Российского Союза Автостраховщиков (РСА): с января по июль 2025 года было оформлено 19,9 млн договоров е-ОСАГО, что на 21,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Доля проданных электронных полисов ОСАГО составила 70% от всех заключенных договоров обязательной «автогражданки».

Лидерами рейтинга регионов по количеству проданных е-ОСАГО стали Москва (2,1 млн заключенных в электронном виде договоров и 10,7% от общего числа по стране), Московская область (1,3 млн, 6,5%) и Краснодарский край (924 тыс., 4,6%). В список также вошли Санкт-Петербург (838 тыс., 4,2%), Свердловская область (622 тыс., 3,1%) и Челябинская область (561 тыс., 2,8%).

Президент РСА Евгений Уфимцев уверен, что своей популярностью электронные полисы ОСАГО обязаны нескольким факторам. «Рост продаж таких полисов от начала года к июлю составил 44,8%. Увеличение продаж полисов электронного ОСАГО напрямую связано с удобством их приобретения. Покупая полис онлайн, автовладельцы экономят время и усилия, избегая необходимости посещать офисы страховых компаний, и используют простые и удобные цифровые инструменты — мобильные приложения и веб-сайты страховщиков, которые страховщики сейчас активно развивают, внедряя новые цифровые технологии и делая процесс взаимодействия клиента и страховщика более быстрым, понятным и комфортным», – прокомментировал ситуацию Уфимцев.

Мнение главы РСА разделяют и сами автовладельцы. Так, согласно результатам опроса, проведенного исследовательским центром РОМИР в ноябре-декабре 2024 года, среди преимуществ оформления ОСАГО в электронном виде большинство (71%) автомобилистов отметили скорость, а 25% – простоту дистанционного оформления по сравнению с офисом страховой компании.