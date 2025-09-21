В Геленджике открыли памятную доску в честь визита императора Николая I в 1837 году







В мероприятии приняли участие вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова и председатель наблюдательного совета фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова.

– Вместе с Анной Витальевной Громовой торжественно открыли памятную доску в Геленджике в честь визита императора Николая I в 1837 году. Посмотрели театрализованную реконструкцию тех событий и передвижную выставку фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». Николай I был первым среди российских императоров, побывавшим на территории современного Краснодарского края. Доска будет напоминать о трехвековой истории Императорской России, ее подвигах, научных достижениях, развитии образования и культуры, – отметила Анна Минькова.

По словам заместителя главы региона, важно, что Краснодарский край вошел в федеральный проект «Императорский маршрут», уже объединяющий более 30 регионов. Он поможет лучше познакомиться с историей региона и страны, узнать о тех, кто стоял у истоков ее формирования.

– Хочется выразить благодарность губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву и его команде за сохранение памяти о знаменательных событиях нашей истории. Краснодарский край стал участником федерального туристического проекта «Императорский маршрут» совсем недавно, в августе 2025 года, и мы видим, как активно регион включился в проект. За два дня, 20 и 21 сентября, мероприятия по увековечению памяти представителей Императорского Дома Романовых на «Императорском маршруте» при участии Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» пройдут в Геленджике, Анапе, Краснодаре, Горячем Ключе. Будем помнить о том, что забота о своем народе, о его просвещении, о его благополучии – были ключевыми для каждого царствования трехсотлетней истории Императорской России. Пусть как можно больше молодежи, жителей и гостей края изучают историю России благодаря «Императорскому маршруту», – сказала Анна Громова.

Как отметила вице-губернатор Кубани, мемориальная доска станет еще одной страницей этого уникального маршрута.

– Благодарю Анну Витальевну за инициативу такого проекта. Мы и дальше готовы создавать общее пространство дружбы и сохранять наше историческое наследие, – добавила Анна Минькова.

В церемонии также приняли участие министр культуры региона Виктория Лапина и глава города-курорта Алексей Богодистов.

Ранее Краснодарский край присоединился к проекту «Императорский маршрут». Подписи под документом поставили

губернатор Вениамин Кондратьев и председатель наблюдательного совета фонда Анна Громова.

Пресс-служба администрации Краснодарского края