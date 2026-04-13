Самбисты из Краснодарского края завоевали четыре медали на Кубке мира

1 из 3 Соревнования провели в Ереване, они собрали около 300 человек из 22 стран. В составе сборной России выступили 5 спортсменов из Краснодарского края. Они завоевали три золотые медали и одну серебряную.

– Успехи ребят доказывают, что кубанская школа самбо входит в число сильнейших не только в нашей стране, но и в мире. Российские самбисты продемонстрировали абсолютное превосходство на пути к финалу: их уверенные победы на предыдущих этапах не оставили соперникам из других стран шанса пробиться в решающие поединки. Такие успехи на международной арене стали возможны благодаря упорным тренировкам, самоотдаче спортсменов и профессиональной работе тренерского штаба. Сегодня более 7,7 тысячи спортсменов оттачивают мастерство в 60 отделениях по всему краю – это говорит о том, что национальный вид спорта с каждым годом становится все популярнее, – отметил вице-губернатор Александр Агибалов.

Денис Пастернак из Курганинска в весовой категории до 64 кг победил соперников из Грузии и Узбекистана, а в финале – россиянина Егора Смертина. Денис тренируется под руководством Игоря Потапова и Дмитрия Нефедова.

Армавирец Аслан Абазов в весовой категории до 88 кг одержал победу над соперниками из Грузии и Казахстана. В финале оказался сильнее Азнаура Папшуова из Ставропольского края. Спортсмен тренируется под руководством Мурата Псеунова.

В финале весовой категории до 50 кг среди девушек встретились жительницы Кубани – Татьяна Федорова и София Емелюкова. Обе тренируются под руководством Рудольфа Бабояна.

– Самбо – наш национальный вид спорта, часть культуры нашей страны и гордость народа. Он дает не только физическое развитие, через него мы ориентируем молодое поколение на правильные ценности: мужество, сила духа, уважение к сопернику и, конечно, любовь к Родине, – отметил министр физической культуры и спорта Дмитрий Новах.

