Вениамин Кондратьев поздравил жителей Краснодара с Днем города

Краевой центр отмечает 232-ю годовщину со Дня основания.

– Для всех нас Краснодар – украшение и гордость Кубани. Во все времена его сила и устойчивость определялись трудом, неравнодушием и ответственностью жителей. Это дом для 1,6 миллиона человек, и для каждого он по-своему дорог. Каждый день он укрепляет свои позиции как экономический и культурный центр юга России. Это современный, динамично растущий город с благоустроенными парками и улицами, с развитой инфраструктурой, предприятиями и образовательными центрами. Сюда стремятся люди из разных регионов, чтобы учиться, работать, создавать семьи, строить бизнес. Все достижения Краснодара – результат системной работы и ежедневного труда горожан. Уверен, у краевой столицы впереди яркое будущее. Мы продолжим создавать его вместе. Желаю жителям, их семьям и гостям здоровья, благополучия и уверенности в завтрашнем дне. С праздником, – отметил Вениамин Кондратьев.

В День города для жителей и гостей Краснодара организовали различные мероприятия – концерты, фестивали, соревнования и выставки. На ул. Красной от Главной городской до Казачьей площади будет работать интерактивный исторический маршрут. Аудиогид расскажет интересные факты о городе под произведения современных композиторов. Скачать его можно здесь или на специальных стендах, установленных по ул. Красной. С 16.00 до 19.00 на трех точках маршрута – Главной городской площади, ул. Чапаева и Казачьей площади – участников ждут сюрпризы и подарки.

На Пушкинской площади открыли ярмарку, где свою продукцию представляют производители из разных регионов страны. На событийной площадке по ул.Обрывной организовали гастрономический фестиваль «Гриль! Рест! Фест!». Рестораны и кулинары со всей страны представят жителям и гостям города авторские блюда. Здесь же вечером 27 сентября состоится концерт певца Niletto.

В Чистяковской Роще 27 сентября пройдет фестиваль национальных культур «Хоровод дружбы». Во Дворце спорта «Олимп» и на прилегающей территории состоится молодежный спортивно-творческий фестиваль «45-я параллель». Будут работать арт-мастерская, различные мастер-классы, желающие смогут выполнить нормативы ГТО, сыграть в лазертаг, спортивные и настольные игры.

Творческие коллективы 28 сентября выступят с концертами в парках «Солнечный Остров» и «Городской сад». Также в этот день в разных районах пройдут спортивные мероприятия – чемпионат по пляжному волейболу среди мужских и женских команд, фестиваль спортивной общественности, городской турнир по баскетболу.

Подробную афишу и интерактивную карту всех праздничных мероприятий можно посмотреть здесь.

Пресс-служба администрации Краснодарского края