Когда зубы здоровы: что есть, а что избегать?

После долгого лечения зубов наступает приятный момент — все вылечено, воспаления позади, кариеса нет, пломбы стоят, десны не беспокоят. Но чтобы сохранить эту «нулевую» точку и не возвращаться к стоматологу слишком скоро, важно правильно подойти к питанию. Здоровые зубы — это не только гигиена, но и ежедневный рацион. Рассказывают, какие продукты лучше избегать, а какие стоит обязательно включить в меню для поддержания крепкой улыбки по этой ссылке.

Продукты, которых стоит избегать

1. Сладости с липкой текстурой

Карамель, ириски, жевательные конфеты, мармелад — всё это прилипает к зубам и задерживается в межзубных промежутках. Даже если зубы вылечены, такие продукты создают идеальные условия для развития бактерий, вызывающих кариес.

2. Газировка и энергетики

Даже без сахара они содержат кислоты (например, фосфорную и лимонную), которые разрушают эмаль. Постоянное употребление таких напитков может привести к истончению эмали и повышенной чувствительности зубов.

3. Хрустящие снеки

Чипсы, сухарики, попкорн — все они не только легко застревают между зубами, но и могут повредить пломбы или эмаль при неосторожном надкусывании. Особенно опасны недожаренные попкорновые зёрна.

4. Частое употребление фруктов с высокой кислотностью

Цитрусовые, ананас, киви — полезны, но в умеренном количестве. Их кислоты могут постепенно разъедать эмаль. Лучше есть их не в одиночку, а как часть приёма пищи.

5. Частые перекусы

Даже полезная еда, если её есть весь день понемногу, создаёт постоянную кислотную атаку на эмаль. Лучше есть 3–4 раза в день полноценно и с интервалами.

Продукты, которые стоит есть обязательно

1. Молочные продукты

Творог, сыр, кефир, йогурт без сахара — отличный источник кальция и фосфора, необходимых для поддержания крепкости зубов. Особенно хорош твердый сыр: он способствует слюноотделению, а значит, естественному очищению ротовой полости.

2. Овощи и фрукты с жёсткой текстурой

Морковь, яблоки, сельдерей, капуста — помогают «тренировать» дёсны и очищают поверхность зубов во время жевания. Это своего рода натуральная «зубная щётка».

3. Орехи и семена

Миндаль, грецкий орех, тыквенные и подсолнечные семечки (очищенные) содержат минералы, полезные для эмали. Но важно есть их аккуратно, чтобы не повредить пломбы.

4. Рыба и морепродукты

Источник витамина D и фтора, которые помогают кальцию лучше усваиваться и укрепляют зубную ткань. Особенно полезны лосось, скумбрия и сардины.

5. Зелень и листовые овощи

Петрушка, шпинат, руккола богаты витаминами A и C, укрепляющими десны, а также кальцием.

Несколько дополнительных советов