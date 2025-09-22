Зачем нужна вакцинация питомцам

Домашние животные — это часть семьи, и забота о них включает не только кормление и ласку, но и регулярную профилактику болезней. Один из ключевых пунктов — вакцинация. Даже если ваш питомец не выходит на улицу, риски заболеваний всё равно остаются. Прививки защищают животных от смертельно опасных инфекций, а иногда — и их хозяев от зоонозов (болезней, передающихся от животных к человеку), пишет ветклиника вакцинация.

Разберёмся, почему вакцинация так важна для кошек, собак, кроликов и крыс, и как часто её нужно проводить.

Вакцинация собак

Основные болезни, от которых прививают:

Чумка

Парвовирусный энтерит

Гепатит

Лептоспироз

Бешенство

График вакцинации:

Первые прививки: в 6–8 недель (комплексная)

Повтор: в 10–12 недель

Ревакцинация: ежегодно

Если не прививать:

Собака может заразиться даже через обувь хозяина или общение с другими животными. Некоторые вирусы выживают во внешней среде неделями. Болезни протекают тяжело, с высокой смертностью, особенно у щенков.

Вакцинация кошек

Основные болезни:

Панлейкопения (чумка кошек)

Ринотрахеит

Калицивироз

Бешенство

График вакцинации:

Первая прививка: 8–9 недель

Повтор: через 3–4 недели

Далее — ежегодно

Важно: даже если кошка не выходит на улицу, вирус можно принести на одежде, с чужими руками или через других животных.

Если не прививать:

Панлейкопения убивает до 90% непривитых котят. Вирусы ринотрахеита и калицивироза могут остаться в организме навсегда и рецидивировать при стрессах. А бешенство — смертельно опасно для людей.

Вакцинация кроликов

Основные болезни:

Вирусная геморрагическая болезнь (ВГБК)

Миксоматоз

График вакцинации:

Первые прививки: в 1,5 месяца

Повтор — через месяц, затем — ежегодно

Если не прививать:

Даже домашний кролик может заболеть через укусы комаров или контакт с заражённым сеном. Болезни протекают остро и почти всегда смертельны.

Вакцинация декоративных крыс

На данный момент вакцины для крыс в России официально не зарегистрированы, однако ветеринары рекомендуют регулярно проводить осмотры, обеспечивать гигиену и изоляцию от диких грызунов.

Что может угрожать:

Хронические респираторные инфекции (микоплазмоз)

Сальмонеллёз

Паразитарные заболевания

Профилактика:

Хотя прививки не делают, важно соблюдать чистоту, избегать контакта с другими животными и давать только безопасный корм. При первых признаках болезни — обращаться к врачу.

Почему вакцинация важна?