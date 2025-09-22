Зачем нужна вакцинация питомцам

Владимир 22.09.2025 Разное

Домашние животные — это часть семьи, и забота о них включает не только кормление и ласку, но и регулярную профилактику болезней. Один из ключевых пунктов — вакцинация. Даже если ваш питомец не выходит на улицу, риски заболеваний всё равно остаются. Прививки защищают животных от смертельно опасных инфекций, а иногда — и их хозяев от зоонозов (болезней, передающихся от животных к человеку), пишет ветклиника вакцинация.

Разберёмся, почему вакцинация так важна для кошек, собак, кроликов и крыс, и как часто её нужно проводить.

Вакцинация собак

Основные болезни, от которых прививают:

  • Чумка
  • Парвовирусный энтерит
  • Гепатит
  • Лептоспироз
  • Бешенство

График вакцинации:

  • Первые прививки: в 6–8 недель (комплексная)
  • Повтор: в 10–12 недель
  • Ревакцинация: ежегодно

Если не прививать:
Собака может заразиться даже через обувь хозяина или общение с другими животными. Некоторые вирусы выживают во внешней среде неделями. Болезни протекают тяжело, с высокой смертностью, особенно у щенков.

Вакцинация кошек

Основные болезни:

  • Панлейкопения (чумка кошек)
  • Ринотрахеит
  • Калицивироз
  • Бешенство

График вакцинации:

  • Первая прививка: 8–9 недель
  • Повтор: через 3–4 недели
  • Далее — ежегодно

Важно: даже если кошка не выходит на улицу, вирус можно принести на одежде, с чужими руками или через других животных.

Если не прививать:
Панлейкопения убивает до 90% непривитых котят. Вирусы ринотрахеита и калицивироза могут остаться в организме навсегда и рецидивировать при стрессах. А бешенство — смертельно опасно для людей.

Вакцинация кроликов

Основные болезни:

  • Вирусная геморрагическая болезнь (ВГБК)
  • Миксоматоз

График вакцинации:

  • Первые прививки: в 1,5 месяца
  • Повтор — через месяц, затем — ежегодно

Если не прививать:
Даже домашний кролик может заболеть через укусы комаров или контакт с заражённым сеном. Болезни протекают остро и почти всегда смертельны.

Вакцинация декоративных крыс

На данный момент вакцины для крыс в России официально не зарегистрированы, однако ветеринары рекомендуют регулярно проводить осмотры, обеспечивать гигиену и изоляцию от диких грызунов.

Что может угрожать:

  • Хронические респираторные инфекции (микоплазмоз)
  • Сальмонеллёз
  • Паразитарные заболевания

Профилактика:
Хотя прививки не делают, важно соблюдать чистоту, избегать контакта с другими животными и давать только безопасный корм. При первых признаках болезни — обращаться к врачу.

Почему вакцинация важна?

  1. Защита жизни питомца. Большинство инфекций, от которых делают прививки, смертельно опасны.
  2. Ограничение распространения вирусов. Особенно важно для животных, которые контактируют с другими.
  3. Безопасность для человека. Некоторые болезни (например, бешенство) передаются людям.
  4. Экономия. Лечение тяжёлых инфекций обходится в разы дороже, чем профилактика.
