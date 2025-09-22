Зачем нужна вакцинация питомцам

Домашние животные — это часть семьи, и забота о них включает не только кормление и ласку, но и регулярную профилактику болезней. Один из ключевых пунктов — вакцинация. Даже если ваш питомец не выходит на улицу, риски заболеваний всё равно остаются. Прививки защищают животных от смертельно опасных инфекций, а иногда — и их хозяев от зоонозов (болезней, передающихся от животных к человеку), пишет ветклиника вакцинация.
Разберёмся, почему вакцинация так важна для кошек, собак, кроликов и крыс, и как часто её нужно проводить.
Вакцинация собак
Основные болезни, от которых прививают:
- Чумка
- Парвовирусный энтерит
- Гепатит
- Лептоспироз
- Бешенство
График вакцинации:
- Первые прививки: в 6–8 недель (комплексная)
- Повтор: в 10–12 недель
- Ревакцинация: ежегодно
Если не прививать:
Собака может заразиться даже через обувь хозяина или общение с другими животными. Некоторые вирусы выживают во внешней среде неделями. Болезни протекают тяжело, с высокой смертностью, особенно у щенков.
Вакцинация кошек
Основные болезни:
- Панлейкопения (чумка кошек)
- Ринотрахеит
- Калицивироз
- Бешенство
График вакцинации:
- Первая прививка: 8–9 недель
- Повтор: через 3–4 недели
- Далее — ежегодно
Важно: даже если кошка не выходит на улицу, вирус можно принести на одежде, с чужими руками или через других животных.
Если не прививать:
Панлейкопения убивает до 90% непривитых котят. Вирусы ринотрахеита и калицивироза могут остаться в организме навсегда и рецидивировать при стрессах. А бешенство — смертельно опасно для людей.
Вакцинация кроликов
Основные болезни:
- Вирусная геморрагическая болезнь (ВГБК)
- Миксоматоз
График вакцинации:
- Первые прививки: в 1,5 месяца
- Повтор — через месяц, затем — ежегодно
Если не прививать:
Даже домашний кролик может заболеть через укусы комаров или контакт с заражённым сеном. Болезни протекают остро и почти всегда смертельны.
Вакцинация декоративных крыс
На данный момент вакцины для крыс в России официально не зарегистрированы, однако ветеринары рекомендуют регулярно проводить осмотры, обеспечивать гигиену и изоляцию от диких грызунов.
Что может угрожать:
- Хронические респираторные инфекции (микоплазмоз)
- Сальмонеллёз
- Паразитарные заболевания
Профилактика:
Хотя прививки не делают, важно соблюдать чистоту, избегать контакта с другими животными и давать только безопасный корм. При первых признаках болезни — обращаться к врачу.
Почему вакцинация важна?
- Защита жизни питомца. Большинство инфекций, от которых делают прививки, смертельно опасны.
- Ограничение распространения вирусов. Особенно важно для животных, которые контактируют с другими.
- Безопасность для человека. Некоторые болезни (например, бешенство) передаются людям.
- Экономия. Лечение тяжёлых инфекций обходится в разы дороже, чем профилактика.