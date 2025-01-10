Компрессоры – мощные, эффективные, надежные

Компрессоры разных фирм отвечают всем требованиям производства сжатого воздуха и предлагают оптимальное решение для любого применения. Модели начального уровня класса особенно подходят для простых применений в рукоделии. Компрессоры мощного класса идеально подходят для проведения внутренних отделочных или строительных работ. Для мобильных приложений, независимых от электросети, фирмы даже предлагают аккумуляторные компрессоры, подробнее тут можно посмотреть.

Легкие и компактные: базовые компрессоры

Компрессоры — лучший выбор для простых работ. Прорезиненные устойчивые колеса делают эти маневренные устройства наиболее подходящими для мобильного использования. Удобные и легкие базовые модели имеют мощность 1,5 кВт и объем бака 24 или 50 литров. Резервуары обоих размеров доступны с поршневым компрессором с масляной смазкой и, в качестве альтернативы, с поршневым компрессором, который не требует смазки маслом, легко транспортируется и требует меньшего обслуживания. Мощные компрессоры для мастерских оснащены встроенной защитой от перегрузки, защищающей двигатель от перегрева.

Мобильность на строительной площадке: компрессоры мощного класса

Компактные и мобильные компрессоры класса повыше — идеальное решение для строительных площадок. Основная область применения – наружное строительство и внутренняя отделка, ведь компрессоры легко транспортируются на автомобиле и оттуда к месту использования. Все чувствительные детали, такие как манометр, фитинги и разъемы, смонтированы в устойчивой раме. Благодаря этому они всегда в безопасности и защищены, даже в дороге. Большие прорезиненные колеса и регулируемая ручка, позволяющая тянуть и переносить его с помощью тележки, делают компрессоры такого класса идеальным помощником на строительной площадке. Устойчивые проушины на раме моделей весом от 24 кг также позволяют транспортировать краном на стройплощадку. Размер баллона со сжатым воздухом варьируется от 5 до 20 литров в зависимости от модели. Мощность компрессоров такого класса колеблется от 1,1 до 2,2 кВт.

Мощные и удобные: компрессоры класса Мега

Правильным выбором для профессионального использования в мастерской являются мощные компрессоры с ременной передачей класса «Мега». Они были созданы для работ, требующих особенно высокого потребления сжатого воздуха. Высококачественные компоненты и низкая скорость вращения делают их особенно прочными и мощными. Компрессоры такого класса доступны в трех классах мощности от 2,2 до 4,0 кВт. Размер бака от 50 до 270 литров. Все компрессоры оснащены поршневым компрессором с масляной смазкой и рабочим давлением до 11 бар в зависимости от вида работы. Модели с трехфазным двигателем маркируются буквой D.