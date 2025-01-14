В России подорожает бензин: как изменятся цены на топливо с 1 января 2025 года

Рост цен будет зависеть от инфляции и других факторов.

В 2025 году цены на бензин в России могут вырасти на 10–20%, что превысит уровень официальной инфляции, заявил экономист и финансовый аналитик Александр Разуваев. Он пояснил, что это связано с резким увеличением тарифов «Транснефти» после повышения налогов для компании.

Экономист отметил, что российский бензин, несмотря на прогнозируемый рост стоимости, остается одним из самых дешевых в мире. Разуваев уточнил, что нефтяные компании не получают значительной прибыли от повышения цен на топливо из-за высокой налоговой нагрузки и тарифов «Транснефти», сообщает News.ru.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выразила обеспокоенность, что публичные прогнозы экспертов о росте цен на бензин могут повлиять на рыночные механизмы и ускорить повышение стоимости топлива. Ведомство направило предупреждения ряду специалистов, включая президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина.

Шапарин заявил, что за последние десять лет стоимость бензина в России увеличилась почти вдвое. Однако он отметил, что претензии ФАС к его прогнозам не имеют оснований.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Алексей Канаев в интервью «Дума ТВ» раскритиковал действия ФАС, назвав запрет на комментарии о ценах на бензин противоречащим Конституции РФ. Он подчеркнул, что любые обвинения должны быть подкреплены конкретными доказательствами.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич в разговоре с «Парламентской газетой» заявил, что рост цен на бензин в 2025 году продолжится. Он подчеркнул, что, хотя экономических предпосылок для снижения стоимости топлива нет, для российских автовладельцев ситуация остается «наиболее предсказуемой». По словам Станкевича, рост цен на топливо в рознице происходит в пределах уровня инфляции.

Генеральный директор маркетплейса нефтепродуктов «Опен Ойл Маркет» Сергей Терешкин ранее предполагал, что до конца 2024 года рост цен на бензин замедлится. Он связал это с тем, что нефтяные компании сдерживают цены, стремясь добиться отмены запрета на экспорт топлива.

Тем не менее, специалисты подчеркивают, что дальнейшая динамика цен на бензин во многом будет зависеть от экономических условий, уровня инфляции и решений регулирующих органов.

Ранее были названы продукты, которые подорожают больше всего в 2025 году.