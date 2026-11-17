За несколько часов до матча сборных России и Венесуэлы в Краснодаре заметно осложнилась дорожная обстановка. По данным сервиса «Яндекс.Карты», загруженность улиц в городе достигала 4-5 баллов в зависимости от времени замера. На фоне приближения игры болельщики начали заранее направляться к арене, из-за чего в городе стали появляться заторы.

Наиболее сложная ситуация сложилась в центре Краснодара. Пробки фиксировались на улицах Красной, Гаврилова, Одесской, Бабушкина, Хакурате, Северной и Кузнечной. Движение также было затруднено на Ростовском шоссе, а также на улицах Российской, Школьной, Передовой, Филатова, 40 лет Победы, Восточно-Кругликовской, Новороссийской, Ялтинской, Сормовской и Жлобы.

Матч России и Венесуэлы начнется в 19:00 на стадионе «Краснодар», который в афишах также указывается как Ozon Арена. Вход на стадион откроют в 16:30, а перед игрой для зрителей подготовили большую развлекательную программу. В ней заявлены выступление группы «Земляне», фестиваль болельщиков, футбольные активности с Игорем Семшовым и Романом Павлюченко, фотосессии с Максимом Бузникиным и Павлом Погребняком, а также конкурсы, плакаты, аэротату и аквагрим. Завершит программу артист Евгений Дятлов.

В МУП КТТУ и пресс-службе РФС советуют болельщикам приезжать заранее и по возможности пользоваться общественным транспортом. С 17:00 на маршрут № 46 выведут автобусы большой вместимости, а на трамвайных маршрутах № 1, 2, 3 и 20 увеличат число вагонов. Для автомобилистов предусмотрены парковки в пешей доступности от стадиона - на дублёре Тихорецкой улицы и улице имени Героя Владислава Сарабеева. Ближайшие остановки общественного транспорта - «Стадион „Краснодар“» и «Школьная улица».

В день матча в Краснодаре также усилят меры безопасности, а на случай угрозы атаки БПЛА для болельщиков подготовили укрытия. Кроме того, в городе возможно ухудшение работы мобильного интернета. Утром во вторник в центре Краснодара на Главной городской площади подняли флаг России, а все билеты на игру уже проданы.