Новороссийск и Полтавское сельское поселение выиграли гранты Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Конкурс учрежден Правительством России, он проходит в два этапа – на региональном и федеральном уровнях.



– Конкурс дает муниципалитетам возможность поделиться решениями, которые уже работают на местах. Например, опытом управления муниципальным имуществом или продвижения местных туристических маршрутов. Победители смогут направить премии на развитие своих территорий и поощрение команд, которые реализовали эти проекты, – отметил заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин.



Всего на поощрение победителей из 33 регионов, представивших 50 лучших практик, Правительство РФ направит 1 млрд рублей. Городские и муниципальные округа, а также городские поселения получат от 10 до 50 млн рублей, сельские поселения – от 3 до 20 млн рублей. Средства планируют довести до конца года.

– Важно, чтобы как можно больше муниципальных образований Краснодарского края принимало участие в региональном этапе конкурса. Это создает дополнительные стимулы социально-экономического развития территорий, что в свою очередь сказывается на качестве жизни граждан, – отметил директор департамента внутренней политики Краснодарского края Виталий Пикула.



Новороссийск занял первое место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений». Город-герой получит из федерального бюджета премию в 50 млн. рублей и направит ее на развитие системы «Умный город», которая и принесла ему победу в конкурсе.

Полтавское сельское поселение Красноармейского района отметили за реализацию мероприятий в сфере национальной политики. В своей номинации муниципалитет стал пятым. Его поощрят премией в 3 млн рублей. Деньги направят на развитие культуры и укрепление межнациональных отношений.

От Краснодарского края ежегодно в федеральную конкурсную комиссию подают максимально возможное количество заявок – около полусотни. И муниципалитеты Кубани регулярно входят в число победителей и призеров заключительного этапа. С 2017 года они занимали ведущие места 24 раза, благодаря чему привлекли в свои бюджеты в общей сложности 426 млн рублей дополнительно. За счет этих призовых средств в муниципалитетах Кубани, к примеру, благоустраивались общественные территории; ремонтировались и оснащались социальные объекты; приобреталась офисная и спецтехника, легковой транспорт для нужд территориального общественного самоуправления; закупалось оборудование для центра национальных культур.

За 8 лет конкурс лучших муниципальных практик набрал популярность и стал значимой федеральной площадкой для обмена опытом. В этом году участники представили свои решения в пяти номинациях. Среди них – проекты по благоустройству и развитию ЖКХ, поддержке предпринимательства и туризма, вовлечению жителей в решение местных вопросов и внедрению цифровых сервисов. Всего комиссия рассмотрела более 1,2 тыс. практик из более чем 70 регионов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края