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Новороссийск и Полтавское сельское поселение выиграли гранты Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

Светлана Олтушевская 14.11.2026 Общество

Конкурс учрежден Правительством России, он проходит в два этапа – на региональном и федеральном уровнях.

Конкурс дает муниципалитетам возможность поделиться решениями, которые уже работают на местах. Например, опытом управления муниципальным имуществом или продвижения местных туристических маршрутов. Победители смогут направить премии на развитие своих территорий и поощрение команд, которые реализовали эти проекты, – отметил заместитель министра экономического развития России Святослав Сорокин.

Всего на поощрение победителей из 33 регионов, представивших 50 лучших практик, Правительство РФ направит 1 млрд рублей. Городские и муниципальные округа, а также городские поселения получат от 10 до 50 млн рублей, сельские поселения – от 3 до 20 млн рублей. Средства планируют довести до конца года.

Важно, чтобы как можно больше муниципальных образований Краснодарского края принимало участие в региональном этапе конкурса. Это создает дополнительные стимулы социально-экономического развития территорий, что в свою очередь сказывается на качестве жизни граждан, – отметил директор департамента внутренней политики Краснодарского края Виталий Пикула.

Новороссийск занял первое место в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений». Город-герой получит из федерального бюджета премию в 50 млн. рублей и направит ее на развитие системы «Умный город», которая и принесла ему победу в конкурсе.

Полтавское сельское поселение Красноармейского района отметили за реализацию мероприятий в сфере национальной политики. В своей номинации муниципалитет стал пятым. Его поощрят премией в 3 млн рублей. Деньги направят на развитие культуры и укрепление межнациональных отношений. 

От Краснодарского края ежегодно в федеральную конкурсную комиссию подают максимально возможное количество заявок – около полусотни. И муниципалитеты Кубани регулярно входят в число победителей и призеров заключительного этапа. С 2017 года они занимали ведущие места 24 раза, благодаря чему привлекли в свои бюджеты в общей сложности 426 млн рублей дополнительно. За счет этих призовых средств в муниципалитетах Кубани, к примеру, благоустраивались общественные территории; ремонтировались и оснащались социальные объекты; приобреталась офисная и спецтехника, легковой транспорт для нужд территориального общественного самоуправления; закупалось оборудование для центра национальных культур.

За 8 лет конкурс лучших муниципальных практик набрал популярность и стал значимой федеральной площадкой для обмена опытом. В этом году участники представили свои решения в пяти номинациях. Среди них – проекты по благоустройству и развитию ЖКХ, поддержке предпринимательства и туризма, вовлечению жителей в решение местных вопросов и внедрению цифровых сервисов. Всего комиссия рассмотрела более 1,2 тыс. практик из более чем 70 регионов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Источник: admkrai.krasnodar.ru

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