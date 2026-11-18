В Краснодарском крае предприниматели задействуют в работе порядка 60% объектов краевой и муниципальной собственности, что составляет почти 1,4 тыс. единиц имущества. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона. Подобная мера поддержки позволяет запускать новые производства и услуги, востребованные у жителей, увеличивать налоговые поступления в бюджет и создавать дополнительные рабочие места.

Для долгосрочной аренды субъектами малого и среднего предпринимательства, а также самозанятыми утвержден региональный перечень имущества. В него вошли более 70 объектов, среди которых земельные участки, движимое и недвижимое имущество, расположенные на территориях 15 муниципалитетов, включая Абинский, Апшеронский и Выселковский районы. Вице-губернатор Александр Руппель отметил, что имущественная поддержка помогает бизнесу развиваться и пополнять бюджет за счет налогов.

Уже есть наглядные примеры результативного использования этой меры. В Новороссийске предприниматель арендовал помещение площадью более 90 квадратных метров из состава муниципального имущества, провел капитальный ремонт, организовал точку общественного питания и обеспечил занятость пяти человек. В Краснодаре благодаря поддержке удалось расширить производственные, ремонтные и торговые площади, ориентированные на выпуск и реализацию медицинской оптики. В Крымском районе на базе предоставленного имущества открыли медицинский кабинет и запустили прием врача-педиатра в сельской местности, что повысило доступность медпомощи для местных жителей.

Представители малого и среднего бизнеса, а также самозанятые, официально зарегистрированные в регионе, вправе арендовать объекты из перечня краевого имущества на срок не менее пяти лет. Предоставление происходит через процедуру торгов. Как сообщила руководитель департамента развития и внешнеэкономической деятельности края Юлия Приходько, реестр ежегодно пополняется: только с начала 2026 года в него добавили пять земельных участков и девять объектов недвижимости.

Получить детальные сведения о доступных объектах и механизмах имущественной поддержки можно в разделе «Имущественная поддержка» на интернет-портале малого и среднего предпринимательства Краснодарского края. По всем вопросам проконсультируют по телефону: +7 (861) 251-73-85. Все условия и порядок предоставления такой поддержки строго регламентированы.