Краснодарский край попал в десятку лидеров по числу заявок на конкурс «Это у нас семейное»







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Регистрация на конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» продолжается. С 2025 года проект стал частью национального проекта «Семья».

В традиционную подборку за 7-13 июля собрали также новости о нацпроектах «Эффективная и конкурентная экономика», «Беспилотные авиационные системы», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь».

Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»

– Предприятие из Усть-Лабинского района, которое занимается строительством инженерных сооружений для дорог Кубани, внедряет современные методы бережливого производства.

– С 2020 по 2024 год пять предприятий Абинского района добились

экономического эффекта в 57 млн рублей благодаря внедрению бережливых технологий.

– Санаторий «Старинная Анапа» делает отдых ещё комфортнее, активно внедряя современные подходы в рамках федерального проекта «Производительность труда».

– Агропредприятие из Славянского района внедряет новые стандарты производительности.

– Сотрудница краснодарского предприятия поборется

за звание лучшего тренера страны.

Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»

– В Краснодарском крае запустят производство двигателей для беспилотных авиационных систем. Соответствующие договоренности достигнуты на стенде региона в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни»

– Вениамин Кондратьев открыл движение по новому мосту через реку Кубань в Усть-Лабинском районе. Переправу в станице Ладожской капитально отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который с 2025 года вошел в нацпроект «Инфраструктура для жизни».

– В Белореченском районе благоустраивают

зеленую зону в селе Великовечном.

– В Новокубанске по нацпроекту обновляют

теплосети. В настоящее время капитально отремонтировали участок протяженностью 360 метров в микрорайоне «Сахарный». Работы на двух других участках, суммарной протяженностью около 5 километров, продолжают.

– В Красноармейском районе модернизируют

систему водоотведения в станице Полтавской.

– В Выселках по нацпроекту обновляют

теплосети.

Национальный проект «Кадры»

– До конца 2025 года в Краснодарском крае модернизируют

20 центров занятости. На их базе создают современные кадровые центры «Работа России» с комфортными зонами доступа к цифровым сервисам, конференц-залами и детскими уголками.

Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»

– Для жителей станицы Новопокровская организовали

профилактическое мероприятие. Акция «День здоровья» прошла под девизом «Иммунитет – щит и меч организма».

– Новый маммографический аппарат был приобретен

и поставлен в краснодарскую городскую поликлинику №10.

– В Краснодаре принимают

заявления от медиков на выплату первоначального взноса по ипотеке. Сотрудники отрасли могут получить на это 1,5 млн рублей. Заявления принимают по 28 июля в региональном министерстве здравоохранения.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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