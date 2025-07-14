Краснодарский край попал в десятку лидеров по числу заявок на конкурс «Это у нас семейное»

1
из
10
Регистрация на конкурс президентской платформы «Россия – страна возможностей» продолжается. С 2025 года проект стал частью национального проекта «Семья».
В традиционную подборку за 7-13 июля собрали также новости о нацпроектах «Эффективная и конкурентная экономика», «Беспилотные авиационные системы», «Инфраструктура для жизни», «Кадры», «Продолжительная и активная жизнь».
Национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика»
– Предприятие из Усть-Лабинского района, которое занимается строительством инженерных сооружений для дорог Кубани, внедряет современные методы бережливого производства.
– С 2020 по 2024 год пять предприятий Абинского района добились
экономического эффекта в 57 млн рублей благодаря внедрению бережливых технологий.
– Санаторий «Старинная Анапа» делает отдых ещё комфортнее, активно внедряя современные подходы в рамках федерального проекта «Производительность труда».
– Агропредприятие из Славянского района внедряет новые стандарты производительности.
– Сотрудница краснодарского предприятия поборется
за звание лучшего тренера страны.
Национальный проект «Беспилотные авиационные системы»
– В Краснодарском крае запустят производство двигателей для беспилотных авиационных систем. Соответствующие договоренности достигнуты на стенде региона в рамках международной промышленной выставки «Иннопром-2025» в Екатеринбурге.
Национальный проект «Инфраструктура для жизни»
– Вениамин Кондратьев открыл движение по новому мосту через реку Кубань в Усть-Лабинском районе. Переправу в станице Ладожской капитально отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», который с 2025 года вошел в нацпроект «Инфраструктура для жизни».
– В Белореченском районе благоустраивают
зеленую зону в селе Великовечном.
– В Новокубанске по нацпроекту обновляют
теплосети. В настоящее время капитально отремонтировали участок протяженностью 360 метров в микрорайоне «Сахарный». Работы на двух других участках, суммарной протяженностью около 5 километров, продолжают.
– В Красноармейском районе модернизируют
систему водоотведения в станице Полтавской.
– В Выселках по нацпроекту обновляют
теплосети.
Национальный проект «Кадры»
– До конца 2025 года в Краснодарском крае модернизируют
20 центров занятости. На их базе создают современные кадровые центры «Работа России» с комфортными зонами доступа к цифровым сервисам, конференц-залами и детскими уголками.
Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь»
– Для жителей станицы Новопокровская организовали
профилактическое мероприятие. Акция «День здоровья» прошла под девизом «Иммунитет – щит и меч организма».
– Новый маммографический аппарат был приобретен
и поставлен в краснодарскую городскую поликлинику №10.
– В Краснодаре принимают
заявления от медиков на выплату первоначального взноса по ипотеке. Сотрудники отрасли могут получить на это 1,5 млн рублей. Заявления принимают по 28 июля в региональном министерстве здравоохранения.
Пресс-служба администрации Краснодарского края
Теги:
Нацпроекты
Источник: