Вениамин Кондратьев пообщался с воспитанниками нового центра единоборств в станице Полтавской

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Спортивный объект построили по краевой госпрограмме «Развитие общественной инфраструктуры» и открыли 30 мая 2025 года.

– Подобные центры единоборств мы открываем во всех муниципалитетах региона, чтобы молодежь имела возможность заниматься спортом. Здесь вы сможете укрепить свое здоровье, закалить характер и силу духа. Под руководством тренеров – заложить основу будущих успехов. Помните, что все в ваших руках, и мы обязательно сделаем все, чтобы помочь раскрыть ваши таланты, – сказал Вениамин Кондратьев, обращаясь к воспитанникам центра.

В центре единоборств проводят занятия по самбо, спортивной борьбе, боксу, армрестлингу и гиревому спорту. В двухэтажном здании расположены два спортивных зала, раздевалки, душевые, административные и технические помещения.

Вениамин Кондратьев осмотрел помещения центра, а также поблагодарил тренерский коллектив за работу с молодежью.

На строительство центра «Чемпион» из бюджета края выделили более 120 млн рублей и свыше 10 млн рублей из муниципального. Общая площадь здания составляет 1,8 тысячи квадратных метров.

В Краснодарском крае с 2015 года построили 283 спортивных объекта, еще 57 – отремонтировали.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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