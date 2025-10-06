Вениамин Кондратьев: За три года в Краснодарском крае запустили 10 импортозамещающих промышленных производств







– Как не раз отмечал Президент России Владимир Владимирович Путин, период беспрецедентного санкционного давления и ограничений поставок ряда товаров из-за рубежа открывает дополнительные возможности для отечественных производителей. В Краснодарском крае мы делаем все, чтобы помочь нашим предприятиям развивать собственные технологии и осваивать новые линейки продукции в таких отраслях как станкостроение, машиностроение, радиоэлектроника, медицина, фармацевтика и других направлениях, зависящих от импорта. Для этого разработали специальные меры. Например, финансируем до 30 процентов затрат на создание или модернизацию импортозамещающих производств в рамках отраслевой госпрограммы. Для них же региональный Фонд развития промышленности предоставляет льготный заем по ставке от 0,1 процента годовых, аналогов которому практически нет в других регионах страны. Все это позволило за три года запустить 10 импортозамещающих промышленных производств. Всего же с поддержкой края подобные проекты реализуют 20 предприятий промышленного комплекса, – сказал Вениамин Кондратьев.

В Краснодарском крае запустили завод амфорного диоксида кремния и комплекс по производству комплектующих картриджных систем в Северском районе. Реконструировали фабрику в Белореченском районе, которая начала выпускать специальную нить, используемую для изготовления чулочно-носочных изделий. Локализовали производство компонентов для жаток в Староминском районе.

В 2025 году администрация края подписала соглашения с инвесторами о реализации еще семи импортозамещающих промышленных проектов. Они направлены на производство тормозных дисков в Армавире, фотоэлектрических преобразователей космического назначения, компонентов и компьютерных плат, необходимых для интерактивного оборудования. Также планируют запустить завод по переработке стекла в Краснодаре, производство стальной фурнитуры для мебели в Белореченском районе и реализовать другие проекты.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Губернатор