В Армавире при строительстве дворца гимнастических видов спорта предусмотрят зал для акробатики

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Вениамин Кондратьев обсудил с жителями города вопросы возведения спортивных и социальных объектов.

Местная жительница Людмила Ветрова поблагодарила губернатора за открытие центров единоборств, а также за решение начать строить дворцы гимнастических видов спорта. Она попросила главу региона рассмотреть возможность открытия в них залов для акробатики.

– Мы уделяем большое внимание развитию самбо в регионе – национального вида спорта. Это часть культуры и нашей спортивной идентичности. Поэтому открываем во всех муниципалитетах центры единоборств. Второй ключевой вид для России – гимнастика, в которой у нас также есть сильные традиции и высокий потенциал. Мы не стоим на месте и постоянно расширяем инфраструктуру. Теперь будем строить и центры гимнастики по всему краю. Поддерживаю ваше предложение, новый объект в Армавире возведем с залом для занятий акробатикой, – сказал Вениамин Кондратьев.

Мэр города Андрей Харченко сообщил, что уже подобрали участок в микрорайоне Северном, площадью 9 тысяч кв. метров. Идет предпроектная работа.

Жители также пожаловались губернатору на плохое состояние спортплощадки в Северном микрорайоне. Глава города доложил, что площадка действительно требует обновления. Предстоит поменять резиновое покрытие, установить новое основание, ограждение и уличные тренажеры. Вениамин Кондратьев поручил отремонтировать площадку в следующем году.

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В Краснодарском крае с 2015 года построено и отремонтировано 340 спортобъектов.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

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