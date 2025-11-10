Кубанские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»







Флагманский проект «Движения Первых» реализуют

в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

По результатам финальных испытаний лауреатами 1-й степени и обладателями 1 млн рублей на образование среди учащихся 10 классов стали девять человек, среди 8-9 классов – семь школьников, которые получили по 200 тыс. рублей. Также 58 учащихся стали лауреатами 2-й степени – они выиграли по 100 тыс. рублей.

Среди образовательных учреждений в командном треке «Большой перемены» школа №80 Краснодара вошла в число 25 лучших в стране и получила 2 млн рублей на реализацию проектов по развитию образовательной среды. На эти деньги планируют создать школьный медиацентр.

Новости о реализации на Кубани национальных проектов с 3 по 9 ноября собрали в традиционном дайджесте.

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»

Предприятие из Брюховецкого района ожидает

экономический эффект от внедрения бережливых технологий порядка 4,4 млн рублей

Делегация Краснодарского края принимает участие

в работе VII форума «Производительность 360»

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

В Краснодарском крае проведут

единый День здоровья

С начала 2025 года на Кубани провели

более тысячи операций на легких

Мобильный комплекс Станции переливания крови работал

в двух районах края

Мобильный комплекс «Диспансеризация» отправился

в Апшеронский район

С начала года капремонты завершили

в девяти медучреждениях Кубани

Ученики Тимашевского района побывали

на профориентационной экскурсии в районной больнице

Нацпроект «Семья»

В Краснодарском крае уже 20 модельных библиотек

Нацпроект «Молодежь и дети»

На Кубани завершился

проект по развитию уличного искусства «Культурный код»

Ученики Краснодара познакомились

с профессией ветеринарного врача

Успех

Краснодарского края на национальном чемпионате «Абилимпикс»

Техникумы и колледжи на осенних каникулах открыли

свои двери для школьников

В Краснодарском крае модернизировали

кабинеты «Основ безопасности и защиты Родины»

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»

С 2018 года в Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление поставили

около 400 транспортных средств

В станице Динской благоустроили

зеленую зону

Нацпроект «Экологическое благополучие»

В Краснодарском крае продолжаются

высадки деревьев

