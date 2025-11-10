Кубанские школьники стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена»

1
из
9
Флагманский проект «Движения Первых» реализуют
в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
По результатам финальных испытаний лауреатами 1-й степени и обладателями 1 млн рублей на образование среди учащихся 10 классов стали девять человек, среди 8-9 классов – семь школьников, которые получили по 200 тыс. рублей. Также 58 учащихся стали лауреатами 2-й степени – они выиграли по 100 тыс. рублей.
Среди образовательных учреждений в командном треке «Большой перемены» школа №80 Краснодара вошла в число 25 лучших в стране и получила 2 млн рублей на реализацию проектов по развитию образовательной среды. На эти деньги планируют создать школьный медиацентр.
Новости о реализации на Кубани национальных проектов с 3 по 9 ноября собрали в традиционном дайджесте.
Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»
Предприятие из Брюховецкого района ожидает
экономический эффект от внедрения бережливых технологий порядка 4,4 млн рублей
Делегация Краснодарского края принимает участие
в работе VII форума «Производительность 360»
Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»
В Краснодарском крае проведут
единый День здоровья
С начала 2025 года на Кубани провели
более тысячи операций на легких
Мобильный комплекс Станции переливания крови работал
в двух районах края
Мобильный комплекс «Диспансеризация» отправился
в Апшеронский район
С начала года капремонты завершили
в девяти медучреждениях Кубани
Ученики Тимашевского района побывали
на профориентационной экскурсии в районной больнице
Нацпроект «Семья»
В Краснодарском крае уже 20 модельных библиотек
Нацпроект «Молодежь и дети»
На Кубани завершился
проект по развитию уличного искусства «Культурный код»
Ученики Краснодара познакомились
с профессией ветеринарного врача
Успех
Краснодарского края на национальном чемпионате «Абилимпикс»
Техникумы и колледжи на осенних каникулах открыли
свои двери для школьников
В Краснодарском крае модернизировали
кабинеты «Основ безопасности и защиты Родины»
Нацпроект «Инфраструктура для жизни»
С 2018 года в Краснодарское трамвайно-троллейбусное управление поставили
около 400 транспортных средств
В станице Динской благоустроили
зеленую зону
Нацпроект «Экологическое благополучие»
В Краснодарском крае продолжаются
высадки деревьев
Пресс-служба администрации Краснодарского края
Теги:
Нацпроекты
Источник: