В Краснодаре завершился Открытый фестиваль творчества участников спецоперации «ПереПрава»

В Театре Защитника Отечества наградили победителей конкурса. На гала-концерте выступили участники из Краснодара, Москвы, Санкт-Петербурга, Тольятти, Донецка, Луганска и других городов.

– Этот проект уже второй год объединяет людей, для которых слово и песня – не просто творчество, а способ сказать миру о стойкости, вере и любви к Родине. В этом году в фестивале приняли участие более сотни авторов и исполнителей из разных регионов страны. В финал вышли 15 сильных, искренних, по-настоящему талантливых участников. Их произведения – это не просто искусство, это живая летопись времени, написанная сердцами тех, кто знает цену миру, – сказала и.о. министра культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Лауреаты «ПереПравы» исполнили свои песни и стихотворения. Творческие номера для финала экспертный совет и жюри фестиваля выбрал из более ста заявок. Фестиваль провели в три этапа, с февраля по ноябрь. В нем приняли участие военнослужащие, сотрудники Росгвардии и добровольцы, непосредственно участвующие в СВО и создающие художественные произведения, которые относятся к музыкальному искусству и поэзии.

Гран-при в номинации «Песни участников СВО» получил Виктор Гончарук, в номинации «Стихотворения участников СВО» – Виктор Пикалов.

Отдельной частью мероприятия стала встреча с работниками культуры, побывавшими в зоне СВО.

– Эти люди не просто выполняли свой профессиональный долг – они несли туда свет, слово, музыку, поддержку. Их миссия – сохранять человеческое, когда вокруг разрушается привычный мир. Я искренне благодарю каждого из них за мужество, самоотверженность и любовь к людям. Мы будем и дальше поддерживать таких специалистов – помогать им возвращаться к творчеству, делиться опытом и вдохновлять других, – отметила Виктория Лапина.

