Вениамин Кондратьев: С начала 2025 года на рынках и ярмарках Кубани реализовали продукции на 187 миллиардов рублей







1

из

4

Губернатор Краснодарского края рассказал о работе торговых площадок в регионе, где можно приобрести товары местного производства.

– С начала года на рынках и ярмарках Кубани реализовали продукции на 187 миллиардов рублей. Такой формат торговли уже давно востребован среди жителей. Сегодня в крае более тысячи местных рынков и ярмарок. Они располагаются на центральных улицах городов, в спальных микрорайонах и в специально оборудованных местах вдоль трасс. Для наших жителей и гостей края это возможность покупать свежие кубанские продукты по доступным ценам напрямую у производителя. А это не только гарантия качества, но и реальная поддержка местных фермеров, – написал в своих соцсетях Вениамин Кондратьев.

За январь-сентябрь 2025 года объем реализации продукции на рынках и ярмарках Краснодарского края вырос на 16,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В регионе доля рыночно-ярмарочной торговли в общем объеме розничного ритейла составляет 7,8%. По количеству ярмарок Кубань на первом месте в России – их более тысячи. Помимо этого, розничная инфраструктура включает более 58 тысяч различных торговых объектов.

Развитая сфера торговли стимулирует предпринимательскую активность и вносит существенный вклад в формирование регионального бюджета. Потребительская сфера обеспечивает наибольшую долю налоговых поступлений.

Пресс-служба администрации Краснодарского края

Теги:

Губернатор