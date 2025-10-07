Благодаря работе краевых центров занятости с начала 2025 года трудоустроили 51 тысячу жителей Кубани







– Найти свое призвание, освоить новые навыки и подобрать квалифицированного специалиста – все это можно в краевых центрах занятости. С начала года 51 тысяча жителей региона смогли трудоустроиться благодаря их работе. Сотрудники центра помогают кандидатам правильно составить резюме, найти и развить свои сильные стороны, а работодателям – грамотно оформить вакансию, чтобы привлечь нужного специалиста, – отметила Анна Минькова.

Как отметила исполняющая обязанности замглавы региона, в рамках нацпроекта «Кадры» в крае продолжают масштабную модернизацию кадровых центров по единому стандарту «Работа России». До конца 2025 года будет 44 таких учреждения, где предоставление услуг организовано по принципу «единого окна». В каждом центре обустроены комфортные зоны для работы с цифровыми сервисами, конференц-залы и детские уголки.

Пресс-служба администрации Краснодарского края