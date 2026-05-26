В Краснодарской филармонии прошел концерт в честь Дня славянской письменности и культуры

Праздник ежегодно отмечают в мае во всех славянских странах.

Концерт посетила министр культуры Кубани Виктория Лапина.

– Этот праздник напоминает нам о ценности родного слова, уважении к нашей истории и традициям, которые объединяют поколения и формируют общее культурное пространство. Его истоки связаны с именами святых Кирилла и Мефодия – создателей славянской азбуки, благодаря которым у нас появилась возможность сохранять и передавать знания и опыт, развивать культуру и бережно относиться к языковому наследию, – сказала Виктория Лапина.

Министр также отметила, что эти смыслы особенно важны для многонациональной Кубани, где бережное отношение к традициям является неотъемлемой частью культурной жизни региона.

На сцене филармонии выступили Краснодарский государственный камерный хор и хор музыкального театра, артисты Детской школы-интерната искусств и казачьей культуры им. В.Г. Захарченко, народный хор «Веснянка» и хор Краснодарского музыкального колледжа им. Н. А. Римского-Корсакова.

В фойе представили тематическую выставку, подготовленную Краснодарским государственным историко-археологическим музеем-заповедником имени Е.Д. Фелицына и краевой универсальной научной библиотекой им. А.С. Пушкина.

Всего в текущем году в учреждениях культуры края запланировано около 1,2 тыс. мероприятий, посвященных Дню славянской письменности и культуры – выставки, викторины, тематические программы, лекции, кинопоказы.

