В Краснодарском крае прошел первый региональный съезд Ассоциации ветеранов СВО

1 из 5 Мероприятие состоялось 25 мая в военно-патриотическом центре «Патриот» имени Героя РФ, генерала армии В.Г. Казанцева.

В нем приняли участие вице-губернатор Кубани Александр Топалов, исполнительный директор Ассоциации ветеранов СВО Евгений Мосейко, главный федеральный инспектор по краю Евгений Гулиев, сенатор Совета Федерации Сергей Карякин, депутат Госдумы Дмитрий Пирог, участники спецоперации, представители благотворительных фондов и общественных организаций. Перед открытием съезда они возложили цветы к Монументальной стене в память о погибших бойцах.

– Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей – один из ключевых приоритетов органов власти Краснодарского края. Эта работа ведется системно и по нескольким направлениям. При этом мы отлично понимаем: одних административных механизмов недостаточно. Живая работа на местах – это то, что невозможно заменить ни одним нормативным актом. И здесь на первый план выходит Ассоциация, которая стала нашим надежным партнером. Мы рассчитываем на вашу обратную связь, – приветствовал делегатов Александр Топалов от имени губернатора Вениамина Кондратьева.

На первом съезде с социальными партнерами подписали соглашения о сотрудничестве для решения широкого спектра вопросов и задач, стоящих перед краевой Ассоциацией ветеранов СВО. Также на съезде ознакомились с проектами РАНХиГС для участников СВО, с аспектами создания бизнес-проектов, участия в грантах и реализации общественно полезных инициатив. Руководителям муниципальных отделений Ассоциации вручили удостоверения.

***

Ассоциация ветеранов специальной военной операции – добровольное объединение бойцов, их общественных объединений и других некоммерческих организаций. Исполнительным директором Ассоциации в Краснодарском крае в феврале 2026 года избрали Героя России Евгения Мосейко. За это время открыли более 20 муниципальных представительств, и их число растет. Члены Ассоциации проводят уроки Мужества в образовательных учреждениях, организовывают тематические акции, встречи, занимаются сбором гуманитарной помощи и отправкой ее в зону боевых действий.

Пресс-служба администрации Краснодарского края